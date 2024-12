Elevator Boys landen mit Weihnachtshit in deutschen Charts

Diese Weihnachten sorgen die Elevator Boys mit ihrem ganz eigenen Weihnachtssong für festliche Stimmung. Ihr Cover des beliebten Klassikers "Jingle Bell Rock" scheint bei den Fans der Band richtig gut anzukommen: Wie sie in ihrer Instagram-Story angeben, haben sie es sogar in die Top 50 der deutschen Charts geschafft! Die offizielle Website der Chartlisten bestätigt das: Ende November erschien der Song das erste Mal in den Charts, allerdings auf Platz 94. Rund eine Woche später glänzte er bereits auf Platz 49.

Dass die Elevator Boys als Pop-Band einen Weihnachtssong covern würden, kam für viele Fans überraschend. Doch wie Bene Schulz im Namen der Band gegenüber Promiflash verriet, sei genau das für die fünf Mitglieder schon immer ein großer Wunsch gewesen. "Wir haben uns vor geraumer Zeit mit Amazon Music zusammengetan und haben gesagt: 'Ey, lass uns doch mal einen Weihnachtssong zusammen machen' und haben dann auch überlegt, was man eventuell covern könnte." Der Klassiker eignete sich besonders gut, um ihren eigenen, moderneren Sound damit zu verbinden.

Dass der Song so gut ankommt, ist für die Gruppe der krönende Abschluss eines sowieso schon aufregenden Jahres. Tatsächlich machen die fünf Jungs erst seit diesem Jahr hauptsächlich Musik. Davor waren Jacob Rott (24), Luis Freitag, Tim Schaecker (25), Julien Brown und Bene eigentlich als Influencer-Kollektiv bekannt. Unter demselben Namen wie jetzt auch ließen sie die Herzen ihrer Fans mit süßen Videos oder heißen Fotoshootings im Netz höherschlagen. Doch mit der Musik möchten sie nun neue Höhen erleben und auch im nächsten Jahr weiter durchstarten.

Getty Images Die Elevator Boys bei den GQ Men of the Year Awards 2024

Instagram / elevatorboys Tim Schaecker, Jacob Rott, Luis Freitag, Julien Brown und Bene Schulz

