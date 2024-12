Nicht länger solo? Flocke knutscht mit mysteriöser Frau rum

Ist Kevin Platzer (26) alias Flocke etwa wieder vergeben? Der Realitystar teilt auf Instagram Einblicke eines feuchtfröhlichen Abends. Unter anderem auch ein Foto, auf dem der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer mit einer unbekannten Frau im Arm rumknutscht. Den innigen Schnappschuss lässt Flocke allerdings komplett unkommentiert und bietet damit eine Menge Spielraum für Spekulationen. Ob es sich dabei nur um einen lockeren Flirt oder doch um eine potenzielle Partnerin handelt, ist nicht klar.

Beim Bild-Renntag vor wenigen Monaten plauderte Flocke ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet Promiflash, welche Dating-Absicht er aktuell verfolgt: "Privat mache ich mein Berlin-Ding, One-Night-Stands, alles drum und dran. Aber jetzt ernsthaft jemanden kennenlernen und so was – da muss erst mal eine Frau her, die das alles mitmacht. Ich bin ja nicht der einfachste Mensch." Zählt die mysteriöse Dame nun also eher zur Fraktion One-Night-Stand oder könnte sie die eine sein, die Flockes Lifestyle akzeptiert?

Flocke hat sich schon mit einigen Frauen aus der Reality-TV-Welt angebandelt. Zuletzt versuchte er sein Glück bei Gina-Lisa Lohfink (38) in der TV-Show "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken". Gemeinsam mit Stephie Stark (29) stand der 26-Jährige sogar im Finale. Doch dann die Enttäuschung: Gina-Lisa entschied sich für keinen von beiden. Flockes Reaktion darauf? "Meiner Meinung nach sollte man sich halt schon überlegen, wenn man ein Ziel hat, mit was für einer Verantwortung so was kommt", betonte er und fügte hinzu: "Da hat die Frau Lohfink wohl nicht so viel nachgedacht."

Instagram / onlyflocke Kevin Platzer alias Flocke und eine unbekannte Frau im Dezember 2024

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

