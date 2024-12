Prinzessin Estelle feiert Luciafest mit Kerzen auf dem Kopf

Auch das schwedische Königshaus bereitet sich schon fleißig auf die kommenden Feiertage vor! Allerdings feiern die Skandinavier noch einen anderen Brauch vor den Weihnachtsfeiertagen: Das Luciafest. Wie es dazu Tradition ist, tragen die ältesten Töchter jeder Familie dazu ein weißes Kleid und einen Kerzenkranz auf dem Schopf. Auch Prinzessin Estelle (12) kam dem nach, wie ein Foto auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie zeigt. Obwohl die Kerzen auf Estelles Haupt nicht echt waren, wirkt sie damit dennoch wie ein wahrer Weihnachtsengel. Das Foto hat Prinzessin Victoria (47) höchstpersönlich geschossen, wie im Text zum Foto verraten wird.

In den Kommentaren des Beitrags wünschten die Anhänger der Königsfamilie der Prinzessin einen frohen Luciatag und alles Gute. Vielen Fans fiel allerdings noch etwas anderes auf: "Sie ist so groß geworden und sieht ihrer Mutter so ähnlich!", "Sie sieht so hübsch aus. Total elegant, genau wie ihre Mama damals!" und "Sie wirkt schon so erwachsen. Irre, wie schnell sie gewachsen ist", meinten viele User. Einer schrieb sogar: "Prinzessin Estelle wird mit jedem Jahr nur noch hübscher. Ich kann es kaum abwarten, zu sehen, wohin das Leben sie noch führt."

Die junge Prinzessin sorgte kürzlich für Aufsehen: Prinzessin Estelle hat nämlich keinen Nachnamen und ist überall nur mit ihrem Vornamen registriert, selbst in der Schule. Das verstößt theoretisch gegen das Gesetz, wie die schwedische Zeitung Dagens Juridik berichtete. Rechtsexperten und Mitglieder der Steuerbehörden warfen die Frage auf, ob die royale Familie sich über das Gesetz hinwegsetzen darf. Immerhin hat auch Thronfolgerin Victoria keinen Nachnamen, genauso wie andere Mitglieder der Königsfamilie. "Die Tradition, dass Mitglieder der königlichen Familie keine Nachnamen führen, steht nicht im Einklang mit dem Gesetz", merkte damals Lars Tegenfeldt, ein Experte für Bevölkerungsregistrierung bei der schwedischen Steuerbehörde, an.

Instagram / kungahuset Prinz Daniel, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria im August 2024

HRH The Crown Princess/The Royal Court of Sweden Prinzessin Estelle von Schweden

