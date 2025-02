Schon so groß: Prinzessin Estelle von Schweden wird 13 Jahre

Prinzessin Estelle beginnt ein neues Lebensjahr: Die Tochter der schwedischen Kronprinzessin Victoria (47) wird heute 13 Jahre alt. Das feiert der Palast wie immer mit einem frischen Porträt auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch zum 13. Geburtstag, Prinzessin Estelle", heißt es unter dem Post. Auf dem Bild posiert die Junior-Royal professionell und mit ernster Mimik in einem zurückhaltenden hellgrauen Zweiteiler. Was vielen Fans direkt auffällt: Das Geburtstagskind wirkt auf der Aufnahme überaus erwachsen. In der Kommentarspalte betonen viele Fans auch begeistert Estelles Ähnlichkeit zu Mama Victoria und überhäufen sie mit Glückwünschen.

Kaum zu glauben, aber dieses junge Mädchen wird einmal die Königin von Schweden werden. Nach ihrer Mutter ist sie die Nummer zwei in der Thronfolge. Noch ist es aber nicht so weit, denn aktuell sitzt noch ihr Großvater König Carl Gustaf (78) auf dem Thron. Dennoch nimmt Estelle ihren Job schon jetzt sehr ernst. Wenn sie ihre Familie zu öffentlichen Terminen begleitet, zeigt sie sich stets in perfekter Royal-Manier. Zuletzt konnten Fans im Dezember vergangenen Jahres einen Blick auf die Prinzessin werfen. Zu dem Zeitpunkt begleitete sie ihre Eltern an Weihnachten bei einem Besuch beim Hohen Gardeflügel und versüßte den dort stationierten Soldaten das Weihnachtsfest.

Estelle erblickte im Februar 2012 das Licht der Welt und ist das älteste Kind von Victoria und ihrem Mann Daniel (51). Ihr kleiner Bruder Oscar (8) wurde vier Jahre später geboren. Neben ihren Pflichten als Mitglied der Königsfamilie besucht die 13-Jährige aktuell die schwedische Grundschule. In zwei Jahren geht es für sie auf die weiterführende Schule. Wenn sie dann mal freihat, soll Estelle ihre Zeit am liebsten mit sportlichen Aktivitäten verbringen. So hat sie wohl großes Interesse an Ballett und Skifahren. Auch das Reiten ist eine große Leidenschaft des Teenagers – seit 2016 begleitet sie ihr Welsh-Pony Viktor.

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden

Instagram / kungahuset Prinz Daniel, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria im August 2024

