Streit in Schweden: Prinzessin Estelle hat keinen Nachnamen

Prinzessin Estelle (12) von Schweden, die Tochter von Kronprinzessin Victoria (47) und Prinz Daniel (51), sorgt derzeit für Aufsehen: Sie ist offiziell ohne Nachnamen registriert. Dieser ungewöhnliche Umstand hat zu hitzigen Debatten geführt, ob die königliche Familie damit gegen das schwedische Namensgesetz verstößt. Wie die Zeitung Dagens Juridik berichtet, ist Estelle im Bevölkerungsregister mit einem Sternchen anstelle eines Nachnamens eingetragen. Nun stellen Rechtsexperten die Frage, ob die Royals sich über geltende Gesetze hinwegsetzen dürfen und ob dieser Sonderstatus gerechtfertigt ist.

Lars Tegenfeldt, Rechtsexperte für Bevölkerungsregistrierung bei der schwedischen Steuerbehörde, äußerte gegenüber der Zeitung scharfe Kritik an den Royals: "Alle Bürgerinnen und Bürger müssen laut Gesetz einen Nachnamen tragen", betonte er. "Die Tradition, dass Mitglieder der königlichen Familie keine Nachnamen führen, steht nicht im Einklang mit dem Gesetz." Er fügte hinzu: "Hier geht es um Menschen, die es besser wissen sollten, wenn ich das sagen darf." Im Gegensatz dazu verteidigte Olle Abrahamsson, Vorsitzender des Ausschusses für Namensrecht, die Entscheidung der königlichen Familie und erklärte: "Die schwedische Steuerbehörde entscheidet diese Frage unabhängig. Meiner Meinung nach würde es gegen das Gesetz verstoßen, der Prinzessin einen Nachnamen zu geben, da ihre Mutter keinen Nachnamen hat."

Estelle besucht die renommierte Schule Campus Manilla in Stockholm und ist Mitglied in einem Basketballverein – überall ist sie ohne Nachnamen registriert. Ihre Klassenkameraden und Vereinsfreunde kennen sie einfach als Estelle, und sie scheint keine Probleme mit ihrem besonderen Status zu haben. Historisch gesehen ist es nicht das erste Mal, dass die Frage eines Nachnamens in der schwedischen Königsfamilie für Aufsehen sorgt. Als Daniel durch seine Heirat mit Prinzessin Victoria zum Prinzen wurde, nahm er offiziell den Namen Daniel Westling Bernadotte an, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Die königliche Familie hat ansonsten traditionell darauf verzichtet, den Nachnamen Bernadotte zu verwenden, obwohl sie zu dieser Linie gehören.

Instagram / kungahuset Prinz Daniel, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria im August 2024

HRH The Crown Princess/The Royal Court of Sweden Prinzessin Estelle von Schweden

