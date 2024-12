Brittany und Patrick Mahomes genießen weihnachliches Date

Weihnachten steht vor der Tür – und auch die Stars stimmen sich schon auf die kommenden Feiertage ein. Brittany (29) und Patrick Mahomes (29) gewähren ihren Instagram-Followern jetzt beispielsweise einen Einblick in die weihnachtliche Zeit zu zweit, die sie zusammen verbrachten. Im Netz veröffentlicht die Frau des NFL-Stars ein paar Schnappschüsse, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Liebsten vor hübsch geschmückten und leuchtenden Weihnachtsbäumen posiert. "Sehr fröhlich", schreibt sie und setzt Herzchen-Emojis dahinter.

Es ist aber nicht nur die Umgebung, sondern auch das Paar selbst, das ziemlich weihnachtlich aussieht. Die 29-Jährige, die derzeit ihr drittes Baby mit Patrick erwartet, präsentiert ihren wachsenden Babybauch in einem roten Minikleid mit Rollkragen und kombiniert dazu eine schwarze Strumpfhose sowie Absatzschuhe mit Leopardenmuster. Ebenso schick gemacht zeigt sich der Footballspieler: Er trägt ein schwarz-weiß gestreiftes Poloshirt der Luxusmarke Prada, eine khakifarbene Hose sowie weiße Sneaker.

Der Sportler und seine Liebste nehmen ihre Fans häufiger in ihren Alltag als derzeit noch vierköpfige Familie mit. Erst kürzlich teilte Brittany ein Bild in den sozialen Medien, mit dem sie bewies, dass sie auch in der Winterzeit viel Spaß haben. Einen Tag nach Patricks Sieg mit den Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers genossen sie einen aufregenden Tag auf der Eisbahn mit ihren Kids Sterling Skye (3) und Patrick (2) "Bronze" Lavon.

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes im Dezember 2024

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids Sterling Skye und Patrick "Bronze" Lavon, Dezember 2024

