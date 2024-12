Brittany und Patrick Mahomes verbringen eisige Familienzeit

Brittany Mahomes (29) und ihr Ehemann Patrick Mahomes (29) haben ihren Kindern Sterling Skye (3) und Patrick "Bronze" Lavon III (2) eine vorweihnachtliche Freude bereitet. Nur einen Tag nach Patricks Sieg mit den Kansas City Chiefs über die Los Angeles Chargers verbrachte die Familie einen Abend auf der Eisbahn und genoss die festliche Stimmung. Brittany teilte in ihrer Instagram-Story Fotos des Ausflugs, die People vorliegen.

Auf einem der Fotos ist Sterling Skye zu sehen, wie sie in einem weißen Trainingsanzug auf einem roten Kinderbuggy sitzt, umgeben von strahlenden Lichtern großer Weihnachtsbäume. In einem anderen Bild versucht sie sich mutig auf dem Eis, unterstützt von einem Erwachsenen, und trägt eine leuchtend rote Schleife im Haar, die perfekt zur festlichen Stimmung passt. Auch ihr einjähriger Bruder Patrick "Bronze" war passend gekleidet: Er trug ebenfalls einen weißen Trainingsanzug, auf dessen Rücken "Oh, was für ein Spaß" zu lesen war. Brittany teilte zudem ein Foto von ihrem Ehemann, der Hand in Hand mit den beiden Kindern über das Eis läuft. Die Familie strahlte vor Glück, und die Kinder schienen die Magie der Weihnachtszeit voll zu genießen.

Brittany und Patrick, die bereits seit der Schulzeit ein Paar sind, teilen regelmäßig Einblicke in ihr lebendiges Familienleben. Brittany, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, ließ kürzlich auf Social Media durchblicken, wie aufgeregt ihre Tochter Sterling Skye darüber ist, bald erneut große Schwester zu werden. Die Vorfreude auf das neue Familienmitglied zeigt, dass das Leben der Mahomes-Familie gerade nicht nur auf dem Spielfeld besonders spannend ist.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern, Juni 2024

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes während ihrer Schulzeit

