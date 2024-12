Diese Highlights erwarten Fans nächstes Jahr bei Paramount+

Das nächste Jahr wird spannend für alle Film- und Serienjunkies. Paramount+ hat bekannt gegeben, was in den nächsten Monaten auf dem Streamingdienst erscheint. Den Beginn macht "Dating Naked UK". Ab dem 10. Januar sind alle Folgen der Reality-TV-Show zu sehen. Am 24. Januar erscheint "Star Trek: Section 31". Ab dem 14. Februar werden Fans wöchentlich mit zwei Folgen der dritten Staffel von "Yellowjackets" versorgt. Zudem kommt jede Woche ab dem 23. Februar eine neue Folge der Westernserie "1923" mit Harrison Ford (82) heraus. Dabei handelt es sich um den zweiten Teil des Prequels des Neo-Western-Dramas "Yellowstone".

Als bekannte Klassiker erscheinen am 12. Januar die Filme "Forrest Gump" und "Die Truman Show" mit Jim Carrey (62). Am 19. Januar gibt es erneut Nachschub für einen gemütlichen Filmabend – "Krieg der Welten", "Meine Braut, ihr Vater und ich" und "Minority Report" werden über die Leinwände der Heimkinos flimmern. Wenige Tage später erscheinen "Der Soldat James Ryan" und "Projekt Peacemaker" auf dem Streamingdienst.

Serienliebhaber können sich ab dem 1. Januar auf einige Highlights freuen. Die siebte und achte Staffel von "Charmed" und die elfte Staffel von "Blue Bloods" laden zu einem Serienmarathon ein. Zudem kommen Crime-Fans dank Staffel 12 und 13 von "NCIS" und Staffel elf und 16 von "CSI: Crime Scene Investigation" auf ihre Kosten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carrey, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Harmon, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige