Erste Bilder: Harrison Ford am Set von "1923" in Montana

Nach der langen Wartezeit zwischen der Veröffentlichung der ersten Staffel von "1923" im Februar 2023 und den aktuellen Dreharbeiten gibt es nun endlich Schnappschüsse vom Set des zweiten Teils des Prequels des erfolgreichen Neo-Western-Dramas "Yellowstone". "1923" folgt den Dutton-Familienmitgliedern Cara, die von Helen Mirren (79) gespielt wird, sowie Jacob, der von niemand anderem als Harrison Ford (82) verkörpert wird. Die neuen Bilder vom Set zeigen ihn beim Dreh einer winterlichen Außenszene in Montana. Dabei trägt der Star Wars-Star einen dicken blauen Mantel mit einem Sheriff-Stern und einen dunkelgrauen Cowboy-Hut.

Die Serie, die die Vorgeschichte des Dutton-Clans um Kevin Costners (69) Charakter John Dutton erzählt, greift wichtige historische Ereignisse der 1920er auf. Paramount+ beschreibt die Handlung wie folgt: "Die Serie erforscht das frühe 20. Jahrhundert, in dem Pandemien, eine historische Dürre und das Ende der Prohibition den bergigen Westen heimsuchen, den die Duttons ihr Zuhause nennen." Über die genaue Handlung der zweiten Staffel ist allerdings noch nicht viel bekannt. Weitere Fotos vom Set zeigen zumindest Harrison Ford, wie er von einer Gruppe junger Männer, die ebenfalls im Cowboy-Stil gekleidet sind, durch die Stadt begleitet wird.

Auch im zweiten Teil der Serie werden einige wiederkehrende Gesichter zu sehen sein: Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer (29) und Jerome Flynn (61) sind unter anderem wieder von der Partie – allerdings zum letzten Mal. Die neue Staffel wird das Spin-off nämlich beenden. An fehlenden Zuschauern liegt das allerdings nicht. "1923" startete erstmals am 18. Dezember 2022 und wurde in den USA zur meistgesehenen Paramount+-Premiere aller Zeiten sowie laut dem Sender zur größten Serienpremiere im Kabelfernsehen im Jahr 2022. Da die Geschichte um Jacob Dutton mit Staffel zwei wohl auserzählt sein wird, kann sich der Indiana Jones-Star danach wieder anderen Projekten widmen. Auch Kevin Costner wendet sich neuen Dingen zu: Er verkündete im Juni, dass er nicht mehr zum "Yellowstone"-Franchise zurückkehren wird.

Anzeige Anzeige

NRP/MEGA Harrison Ford am Set von "1923" in Montana

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford und Brandon Sklenar im Dezember 2022

Anzeige Anzeige