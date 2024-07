Diese Rollen will Jörn Schlönvoigt unbedingt mal spielen!

Jörn Schlönvoigt (37) ist fester Bestandteil des Daily-Dramas GZSZ und ein bekanntes Gesicht im deutschen TV. Kann sich der Schauspieler noch für eine weitere bestimmte Rolle begeistern? Promiflash traf den TV-Star auf der Europapremiere von "To the Moon" und sprach ihn darauf an. "Da gibt es natürlich einige!", lacht der Seriendarsteller und fügt nach kurzer Bedenkzeit hinzu: "Ich würde auf jeden Fall mal ganz gerne den Psycho im Tatort spielen oder den Schiffsarzt bei Das Traumschiff!"

Als waschechtes TV-Urgestein ist Jörn seit vielen Jahren eine nationale Berühmtheit und bei seinen Fans beliebt. Wie sieht es bei ihm aus – hat der 37-Jährige auch einen Star, der ihn ins Schwärmen bringt? "Ja, absolut. Gar keine Frage. Also, ich freue mich, wenn wir die ganze internationale Prominenz hier in Berlin immer zu Besuch haben!", verrät er. Der gebürtige Berliner freue sich besonders darauf, neue Bekanntschaften zu machen und einige Weltstars live zu erleben.

Was sein Privatleben betrifft, ist Jörn hingegen weniger offen. Vor allem sein Liebesleben hält er strikt aus der Öffentlichkeit heraus. "Ich habe mir vor zwei Jahren vorgenommen, gar nicht mehr über mein Privatleben oder mein Liebesleben zu sprechen und deswegen würde ich auch nicht sagen, wenn es jemanden gibt oder andersrum genauso", stellt die Fernsehbekanntheit während des Interviews mit Promiflash klar.

