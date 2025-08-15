Hüllenlos: Anne Wünsche entzückt ihre Fans mit nacktem Po

Anne Wünsche (33) ist ein erfolgreiches Erotikmodel. Eigentlich wollte sie freizügigen Content nur noch auf OnlyFans veröffentlichen – ihre Meinung scheint sich allerdings geändert zu haben. Auf Instagram überrascht sie nun mit Schnappschüssen, auf denen sie im Pool den Nackedei macht. Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin posiert sinnlich und verdeckt ihre Kurven dabei nur spärlich mit einem nassen, weißen Hemd. Mit frechem Blick schaut Anne in die Kamera, während sie ihre blanke Poritze präsentiert.

Bei ihren Fans kommen die heißen Aufnahmen offenbar gut an – das war aber nicht immer so. In der Vergangenheit erntete die Influencerin oft Kritik, da sich auf ihrem Profil erotische Inhalte und Einblicke in ihr Familienleben abwechselten. Vor Kurzem verkündete sie deshalb: "Ich dachte mir, ich werde in Zukunft hier auf Instagram keine freizügigen Bilder mehr posten." Wer weiterhin pikante Inhalte der 33-Jährigen sehen wolle, müsse zukünftig auf ihren OnlyFans-Account umsteigen.

Anne, die sich einst als Schauspielerin einen Namen machte, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem eigenständigen Social-Media-Star entwickelt. Ihre Karriere hat viele Facetten – das bewies sie auch mit ihrer Ankündigung, zur Erotikmesse Venus zurückzukehren. Schon 2023 nahm sie als offizielles Venus-Gesicht an der Veranstaltung teil, eckte damals jedoch mit ihrem unangepassten Look an. 2024 ließ das Erotikmodel die Venus daraufhin aus und wird in diesem September erneut ihr Glück versuchen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Wehnert, Matthias/ Action Press Anne Wünsche bei der Venus 2023