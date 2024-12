Kein Nepotismus: Regisseur begeistert von Blue Ivy Carter

Blue Ivy Carter (12), die Tochter von Beyoncé (43) und Jay-Z (55), hat eine bedeutende Rolle im neuen Disney-Film "Mufasa: The Lion King" übernommen. In dem heiß erwarteten Prequel zum Klassiker "Der König der Löwen" leiht sie der jungen Löwin Kiara, der Tochter von Nala, ihre Stimme. Am Montagabend feierte der Film in Los Angeles Premiere, wo Blue Ivy gemeinsam mit ihren stolzen Eltern auf dem roten Teppich erschien und von Fotografen und Fans begeistert empfangen wurde.

Regisseur Barry Jenkins, der für sein Werk "Moonlight" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, betonte, dass Blue Ivy die Rolle aufgrund ihres Talents und nicht wegen ihres prominenten Hintergrunds erhalten habe. "Ich habe sie in der Hörbuchversion von 'Hair Love' gehört und war von ihrer Stimme beeindruckt", verriet er dem Magazin People. "Sie bringt eine wunderbare Mischung aus kindlicher Unschuld und tiefem Verständnis mit, die perfekt zu Kiara passt." Jenkins lobte auch ihre Professionalität: "Sie kam extrem gut vorbereitet zum Set und hat großartige Arbeit geleistet."

Bereits im Jahr 2020 sammelte Blue Ivy erste Erfahrungen als Sprecherin, als sie das Hörbuch zu "Hair Love" einsprach, einer bewegenden Geschichte über einen Vater, der die Haare seiner Tochter frisiert. Neben ihrer Tätigkeit als Sprecherin hat sie auch musikalisch mitgewirkt, unter anderem an Songs ihrer Mutter. Die 12-Jährige ist das älteste von drei Kindern der Familie Carter und zeigt bereits jetzt ein beachtliches künstlerisches Talent. Beyoncé zeigte sich gerührt von der Leistung ihrer Tochter: "Zu sehen, wie Blue Ivy als Kiara zum Leben erwacht, erfüllt mich mit Stolz", sagte sie im Interview mit People. "Es ist unglaublich, welches Talent sie bereits in so jungen Jahren zeigt."

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Instagram / beyonce Blue Ivy Carter, Tochter von Jay-Z und Beyoncé

