Erster Trailer von Blue Ivys Filmdebüt wurde veröffentlicht

Blue Ivy Carter (12) sieht ihrer berühmten Mutter Beyoncé (43) immer ähnlicher – nicht nur optisch, sondern auch in ihrer Karriere! Die Tochter der Sängerin und Rap-Legende Jay-Z (54) wird demnächst in dem neuen Film "Mufasa: The Lion King" ihr Filmdebüt feiern. In der Neuverfilmung wird sie Kiara, der Tochter von König Simba und Königin Nala, ihre Stimme leihen. Neugierige Fans können endlich einen Einblick in Blue Ivys Talent erhaschen: Der Trailer wurde am Freitag im Rahmen des D23 Brazil-Events veröffentlicht, wie Entertainment Weekly berichtet.

Der Regisseur des Films, Barry Jenkins, der bereits für "Moonlight" einen Oscar gewann, äußerte sich gegenüber dem Newsportal zu Blue Ivys Rolle. Er stellte jedoch klar, dass sie in dem Film nicht singen wird. "Blue Ivy ist eine Schauspielerin. Ich muss ehrlich sein, sie ist eine Schauspielerin!", schwärmte er von der Zwölfjährigen. Der Soundtrack des Films wird von dem renommierten Komponisten Lin-Manuel Miranda (44) gestaltet, wodurch die musikalische Komponente dennoch nicht zu kurz kommen wird.

Die Entdeckung von Blue Ivys Schauspieltalent durch Barry hatte einen besonderen Hintergrund. Der Regisseur hörte sie das Hörbuch des illustrierten Buches "Hair Love" von Matthew Cherry lesen und war sofort beeindruckt. Diese Erfahrung inspirierte ihn, sie für den Film zu besetzen. Der Regisseur fragte im Gespräch mit Beyoncé und Jay-Z, ob ihre Tochter diese Rolle übernehmen könnte und ob Beyoncé selbst Interesse an einer Zusammenarbeit mit Blue Ivy hätte. Beide zeigten sich begeistert von der Idee. Diese berufliche Verbindung bildet eine weitere Facette in dem außergewöhnlichen Leben von Blue Ivy, die bereits als begabte Tänzerin bei den Konzerten ihrer Mutter brillierte.

Blue Ivy Carter, Tochter von Jay-Z und Beyoncé

Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

