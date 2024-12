König Charles zeigt sich in der Vorweihnachtszeit herzlich

König Charles III. (76) hat am vergangenen Freitag, dem 13. Dezember, sein jährliches "Crafts at Christmas"-Event in den Highgrove Gardens bei Tetbury, England, besucht. Der Monarch zeigte sich dabei von seiner herzlichsten Seite. Er schüttelte Hände, unterhielt sich angeregt mit den Besuchern und schmückte gemeinsam mit ihnen Weihnachtsbäume. Besonders die Kinder in ihren Weihnachtsmützen freuten sich über die Aufmerksamkeit des Königs, der sichtlich die festliche Stimmung genoss.

Die King's Foundation, die Charles bereits 1990 als Prinz von Wales ins Leben rief, unterstützt jährlich etwa 15.000 Studenten dabei, praktische Fähigkeiten zu erlernen. Eine dieser Studentinnen ist Emily Rose Saunders. "Es ist wirklich aufregend, zu sehen, wie der König seine eigene Leidenschaft für das Handwerk zeigt", sagte sie der BBC. Emily, die Modedesign mit Schwerpunkt auf Hutmacherei studiert und sich besonders für das Flechten von Strohhüten begeistert, bedankte sich bei Charles und dem Modehaus Chanel für ihre Unterstützung: "Ohne Seine Majestät [...] wären wir nicht hier."

Charles' Engagement für Handwerk und Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Die King's Foundation folgt seiner Vision, in Harmonie mit der Natur zu leben und das Wohlbefinden von Menschen, Orten und dem Planeten zu verbessern. Während des Events lauschte der König auch den Klängen des lokalen Rock-Chors und tauschte sich mit den Teilnehmern über ihre Erfahrungen aus. Ein besonders amüsanter Moment ergab sich, als Paul Venn, ein Verkäufer von gerösteten Maronen, dem König eine Tüte anbot. "Als ich ihm die Nüsse überreichte, sagte er, er liebe sie, aber er habe als Kind so viele gegessen, dass er keine mehr essen könne", erzählte er der BBC. Der König freut sich sichtlich über die Vorweihnachtszeit und auch auf Weihnachten, denn er hat große Pläne.

Getty Images König Charles und der Rock-Chor bei der Veranstaltung "Crafts at Christmas"

Getty Images Während der Veranstaltung "Crafts at Christmas" schmückt König Charles einen Weihnachtsbaum

