40 Gäste: König Charles plant "größtes" Familienweihnachten

Die britische Königsfamilie plant in diesem Jahr ein besonders großes Weihnachtsfest auf Schloss Sandringham in Norfolk. König Charles (76) möchte die Tradition seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) fortführen und lädt rund vierzig Familienmitglieder ein, um gemeinsam mit ihnen zu feiern. Der Monarch und seine Gattin Königin Camilla (77) freuen sich somit auf "eines der größten Familienweihnachtsfeste aller Zeiten", wie ein Insider Vanity Fair bestätigt. Auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) werden entgegen anderslautender Gerüchte mit ihren Kindern dabei sein.

Charles wünscht sich, dass die Familie nach dem Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag einen Spaziergang macht, um Einheit und Zusammenhalt zu demonstrieren. Die Königin erholt sich derweil von einer Lungenentzündung und freut sich darauf, einige ihrer Familienmitglieder am Weihnachtstisch zu begrüßen. Ein Insider verriet gegenüber Vanity Fair: "Geplant ist, dass alle aus der Familie für ein ganz besonderes Weihnachtsfest nach Sandringham kommen. Auch William und Kate werden mit ihren Kindern da sein. Der König und die Königin möchten ihre Nächsten und Liebsten um sich haben, um gemeinsam zu feiern." Nach der Krebsbehandlung von Charles und der schweren Lungenentzündung von Camilla ist dieser Wunsch nur allzu verständlich.

Weihnachten auf Sandringham folgt einer formellen Kleiderordnung mit einem festlichen Abendessen am Heiligabend, bei dem die Familie traditionell Truthahn isst. Laut Prinz Harry (40), der dies in seinem Buch "Spare" enthüllte, würden die Geschenke bereits am Abend des 24. Dezembers geöffnet werden, anstatt am Morgen des 25. Dezembers, wie in Großbritannien so üblich. Die Royals sollen dabei kleine und scherzhafte Präsente bevorzugen. Harry und seine Frau Herzogin Meghan (43) sind in diesem Jahr an den Feierlichkeiten nicht beteiligt und verbringen das Fest stattdessen in Kalifornien mit Meghans Mutter.

Getty Images Königin Camilla und König Charles im Oktober 2024

