Diese Charakterzüge müsste Chiara Fröhlichs Traummann haben

Chiara Fröhlich (27) hatte es in Sachen Liebe zuletzt nicht ganz so einfach: Nachdem ihre Beziehung zu Lukas Baltruschat (30) zerbrochen war, weil dieser ihr fremdgegangen war, bandelte sie mit Patrick Fabian (37) an. Doch auch diese Liebelei hatte kein Happy End. Promiflash traf die TV-Bekanntheit bei den Reality Awards und sprach mit ihr über ihren Traummann. "Ich erwarte von meinem Partner in erster Linie Ehrlichkeit und Loyalität. Ich glaube, der perfekte Mann für mich wäre einfach einer, der mir auch Sicherheit gibt, wo ich auch einfach mal so ein bisschen loslassen kann, wo ich mich sicher fühlen kann, und den habe ich leider noch nicht gefunden", betonte sie.

Dabei sah zuletzt alles noch ganz rosig aus: Bei Love Island VIP bandelte die Beauty mit Patrick Fabian an und schien in ihm ihr perfektes Match gefunden zu haben. Sogar ihre Mitstreiter waren so sehr von der Romanze der beiden überzeugt, dass sie Chiara und Patrick zum Siegerpaar wählten. Doch offenbar reichte es am Ende nicht für eine Beziehung. "Das Kennenlernen wurde leider nicht fortgesetzt", verriet die 27-Jährige im RTL-Podcast "Aftershow".

Im Interview mit Promiflash ging Patrick näher auf die Gründe für das abrupte Ende ihrer Liebelei ein. "Wo es dann in meinen Augen schwierig wurde, war, dass ich doch schon ein bisschen weiter bin in meinem Leben. Einerseits, weil ich halt eine Tochter habe, andererseits, weil ich sehr auf meine Gesundheit achte", gab der Stripper zu. Er betonte, dass Chiara eher das Gegenteil von ihm sei: "Sie geht gerne feiern, sie trinkt gerne Alkohol, und ich möchte das auch nicht verändern, ich möchte nicht, dass sie für mich ein komplett anderer Mensch wird [...]. Auch, dass sie sich so gerne auftakelt mit ihren Kleidchen. Es ist schön, aber es ist nicht die Art von Frau, die ich in meinem Leben haben möchte."

