Urgroßvater ein Held: Chiara Fröhlich erzählt rührende Story

Chiara Fröhlich (27) kennt man durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor, Prominent getrennt und Love Island VIP. Die Familie der Beauty stammt aus Kenia – und in diesem Land ist es ihr Urgroßvater, der eine echte Berühmtheit ist. In einem Instagram-Video erzählte sie jetzt die Geschichte ihres Vorfahren: "Mein Urgroßvater, Muindi Mbingu, war kein gewöhnlicher Mann. Er war Freiheitskämpfer, Anführer und Krieger und ein sehr großes Symbol für den Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft", erzählte sie stolz, während sie auf einer Hauptstraße in Nairobi steht, die sogar nach ihrem Uropa benannt wurde.

Unter der britischen Kolonialherrschaft, die von 1895 bis 1963 in dem ostafrikanischen Land regierte, litten die Bürger Kenias enorm. "Sie nahmen uns unser Land, unser Vieh, unsere Bodenschätze und unsere Würde", erklärte die Beauty. In der Heimat ihrer Familie hatten Armut und Unterdrückung geherrscht. Ihr Urgroßvater habe zu denen gehört, die ihr Schicksal nicht einfach so akzeptieren wollten und führte einen Widerstand an. "Ihr könnt uns töten, aber ihr könnt die Akambas nicht zerstören" – berühmte Worte, die ihr Urgroßvater damals dem britischen Gouverneur entgegengebracht haben soll. 1953 sei ihr Vorfahre schließlich einem Auftragsmord durch die Kolonialherrschaft zum Opfer gefallen. Zehn Jahre nach dem Tod von Muindi befreite sich Kenia von der Unterdrückung und wurde ein eigenständiges Land. "Diese Freiheit kam aber nicht von selbst. Sie wurde erkämpft durch Menschen wie meinen Urgroßvater", beendete Chiara die persönliche und emotionale Geschichtsstunde für ihre Fans.

Offensichtlich war der Urgroßvater der 27-Jährigen ein beeindruckender Mann. Dasselbe würde Chiara von den bisherigen Männern in ihrem Leben wohl aktuell nicht behaupten. Ihr Ex-Freund Lukas Baltruschat (30) beichtete ihr vor laufender Kamera, sie betrogen zu haben. Als sie sich auf der Liebesinsel schließlich wieder traute, ihr Herz zu öffnen, wurde sie auch von Patrick Fabian (37) bitter enttäuscht. Der Realitystar lässt den Kopf dennoch nicht hängen. Im Interview mit Promiflash bestätigte Chiara, dass sie genau weiß, was sie will: "Ich erwarte von meinem Partner in erster Linie Ehrlichkeit und Loyalität. Ich glaube, der perfekte Mann für mich wäre einfach einer, der mir auch Sicherheit gibt, wo ich auch einfach mal so ein bisschen loslassen kann, wo ich mich sicher fühlen kann. Den habe ich leider noch nicht gefunden."

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich in Kenia

Instagram / chiarafroehlich Patrick Fabian und Chiara Fröhlich bei "Love Island VIP"

