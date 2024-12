Im "The Taste"-Finale kehren alle zwölf Staffelsieger zurück

Am Mittwoch kochen acht Finalisten um den The Taste-Sieg. Wie Sat.1 nun mitteilte, hat sich der Sender für das große Finale etwas ganz Besonderes überlegt. Normalerweise gibt es einen Gastjuror, der den Kandidaten auf den Zahn fühlt. Doch in der letzten Episode der beliebten Kochshow wird es direkt zwölf Gastjuroren geben – und zwar alle ehemaligen "The Taste"-Sieger der vergangenen Staffeln. Gemeinsam mit den Stammjuroren Tim Raue (50), Alexander Herrmann (53), Frank Rosin (58) und Alexander Kumptner (41) werden sie den Sieger küren.

Mit dabei ist unter anderem die Siegerin aus der ersten Staffel, Felicitas Then, die mittlerweile ein Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff führt. Auch Jan Aigner aus der zweiten und Kristof Mulack aus der dritten Staffel werden im Finale ihr Urteil fällen. Sie sind dem Kochen nach dem Showsieg ebenfalls treu geblieben und arbeiten beide in der Gastronomie. Lisa Angermann, die die fünfte Staffel der Kochchallenge gewonnen hat, wurde vor drei Jahren mit ihrem Restaurant Frieda mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Auch sie besucht das Finale als Gastjurorin.

Außerdem mit von der Partie sind sowohl Marco Zingone aus der vierten Staffel als auch Gary Loen und Marko Ullrich aus der sechsten und siebten Staffel. Die Privatköche Lars Fumic und Jari Dochat sowie die freischaffende Köchin Paula Bründl gesellen sich ebenfalls zu ihren Sieger-Kollegen dazu. Auch Yvonne Fries, die im Jahr 2022 die Allstars-Staffel gewann und als Privatköchin tätig ist, wird das Finale besuchen. Mona Hiermaier, die "The Taste" im vergangenen Jahr für sich entscheiden konnte, macht die Runde komplett.

Instagram / felicitaskatharinawoll Felicitas Then, "The Taste"-Gewinnerin

SAT.1 / Benedikt Müller Frank Rosin, Tim Raue, Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann

