Sie sind dabei: "The Taste" geht bald in die 14. Staffel

The Taste geht bald in eine neue Runde. Wie Sat.1 berichtet, versuchen die Kandidaten, die Jury in der 14. Staffel mit ihren Kreationen zu begeistern. Drehstart soll im Mai dieses Jahres sein – ein Termin für die Premiere ist noch nicht bekannt. Dafür gibt der Sender die neuen Gesichter der Jury bekannt. Neu am Pult sind TV-Koch Steffen Henssler (52) und Kochbuchautorin Elif Oskan. Beide können den Einstieg in die Show kaum erwarten. "Ich bin jetzt Juror bei 'The Taste' – darauf freue ich mich riesig! Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden", freut sich Steffen. Der Grill den Henssler-Star wolle natürlich um jeden Preis gewinnen.

Elif hingegen scheint es nicht nur ums Gewinnen zu gehen – sie freue sich besonders darauf, die Leidenschaft fürs Kochen mit anderen zu teilen. "Kochen ist Emotion – und die muss man auf dem Löffel spüren. Es geht nicht nur um die Technik, sondern um Leidenschaft, Mut und den perfekten Biss. [...] Ich freue mich von Herzen darauf, all die wunderbaren Menschen kennenzulernen, die diese Leidenschaft teilen und sie als Jurorin auf dieser unglaublichen Reise zu unterstützen", meint die Köchin. Sie ist allerdings nicht zum ersten Mal dabei, sondern durfte schon ein paar Mal als Gastjurorin zu "The Taste". Für Steffen hingegen ist es eine Premiere in der Show.

Um noch einen draufzusetzen, kündigte der Sender zudem für kommendes Jahr eine Promi-Edition für "The Taste" an. Die Kandidaten sind noch nicht bekannt, dafür aber die Jury: Sie besteht aus Frank Rosin (58), Alex Kumptner (41), Alexander Herrmann (53) und Tim Raue (50). Die vergangene Staffel "The Taste" endete erst im Dezember vergangenen Jahres. Der Sieg ging an das Team von Alexander. Die Hamburgerin Katja Baum konnte die ganze Jury im großen Finale überzeugen. Sogar ihr Coach war nach der Verkündung sichtlich von seinen Emotionen übermannt. "Es war so ein zittriger Moment, ich habe nur gezittert und dann haben wir erst mal geweint", meinte die stolze Gewinnerin nach dem Ende der Show.

Grill den Henssler, VOX Steffen Henssler in der "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge

Instagram / thetastesat1 Katja Baum und Alexander Herrmann, "The Taste" im Jahr 2024

