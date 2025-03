Das halten die "The Taste"-Zuschauer von den neuen Coaches

Ab Herbst 2025 weht bei The Taste ein neuer Wind. Die Stammjuroren Tim Raue (50) und Alexander Herrmann (53) bekommen tatkräftige Unterstützung von neuen Gesichtern. Statt Alexander Kumptner (41) und "The Taste"-Urgestein Frank Rosin (58) werden in Zukunft die Profiköche Steffen Henssler (52) und Elif Oskan ihre Teams anführen. Doch was halten Fans der beliebten Kochshow von dieser personellen Änderung? Unter dem Instagram-Post der Bekanntgabe spalten sich die Meinungen zu den neuen Coaches. Dass die sympathische Österreicherin Elif zu "The Taste" dazustößt, scheint die Fans zu begeistern. "Megacool, dass Elif da ist. Endlich wieder eine Frau in der Jury", lautet nur einer von vielen positiven Kommentaren.

Elif hat sich mit ihrem Restaurant GÜL in der Schweiz einen großen Namen gemacht und hat schon mehrfach als Gastjurorin in der Show geglänzt – von den Fans wird sie offenbar mit offenen Armen empfangen. Steffens Engagement wird von den Usern hingegen eher kritisch aufgefasst. "Steffen Henssler?!?? Ernsthaft???" oder "Ich kann mir Henssler nicht als Coach vorstellen. Da bin ich leider raus", machen zahlreiche Nutzer ihrer Enttäuschung Luft.

Generell zeigen sich viele Fans traurig darüber, auf die eingespielte Viererkombination aus Alexander, Tim, Alex und Frank verzichten zu müssen. "Das alte Team war für mich einfach das Gesicht der Sendung und wird sehr fehlen", schreibt nicht nur ein ernüchterter Nutzer. Doch für all jene gibt es immerhin ein kleines Trostpflaster. Wie Sat.1 verkündet, dreht der Sender für das Jahr 2026 eine Promi-Edition von "The Taste", in der dann wieder das altbekannte Quartett coachen wird.

ActionPress / Thomas Burg Steffen Henssler bei der "Denn sie wissen nicht, was passiert!"-Show

SAT.1 / Benedikt Müller Frank Rosin, Tim Raue, Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann

