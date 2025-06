Diese Stars machen bei der VIP-Variante von "The Taste" mit

Zwölf prominente Gesichter wagen sich in der neuen SAT.1-Show "Promi Taste" an den Herd. Wer von ihnen kann die Jury mit seinen Kochkünsten beeindrucken? Sängerin Jeanette Biedermann (45), Fußballtrainerin Martina Voss-Tecklenburg (57), die Reality-TV-Bekanntheiten Melody Haase (31) und Jenny Elvers (53) gehören ebenso zur illustren Runde wie Profitänzerin Kathrin Menzinger (36), Sport-Kommentator Elmar Paulke (55) und der Tatort-Star Andreas Hoppe. Auch Nachrichtenmoderator Jan Hofer (75), Comedian Simon Pearce (44), Video-Creator Paul Cooks, Musiker Ben Blümel sowie Moderator Jochen Schropp (46) stellen ihre Kochkünste zur Schau. Unterstützt werden die prominenten Hobbyköche dabei von Spitzenköchen wie Alexander Herrmann (54), Tim Raue (51), Alexander Kumptner (42) und Frank Rosin (58), die bei der Blindverkostung um die besten Löffel kämpfen. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch (36).

In insgesamt sieben Folgen begleiten SAT.1 und Joyn die Prominenten bei ihrem kulinarischen Abenteuer. Ob süß, sauer oder pikant – die Teilnehmer müssen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Texturen überzeugen, um die kritischen Gaumen der hochkarätigen Gastjuroren zu begeistern. Genauso wie bei der regulären Ausgabe der Erfolgsshow zählt auch hier das Ziel: den "perfekten Löffel" zu kreieren. Jeder Bissen wird genau unter die Lupe genommen, und am Ende bleibt die spannende Frage: Welcher Star überrascht 2026 mit außergewöhnlichen Kochkünsten und wer scheitert an der Herausforderung?

Für viele der Prominenten ist das wohl ein Ausflug in ungewohntes Terrain, denn nicht alle sind für ihre Kochkünste bekannt. Während Jeanette zuletzt vor allem als Musikerin und Schauspielerin Erfolge feierte, blieb Trash-TV-Star Melody vor allem mit ihren Auftritten in Shows wie DSDS oder Promis unter Palmen im Gespräch. Auch für Let's Dance-Liebling Kathrin und Komiker Simon dürfte das Format eine willkommene Abwechslung sein. Ob Routine oder Improvisationstalent – es bleibt spannend, wer den Koch-Wettstreit letztlich für sich entscheiden kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige