Vor Rauswurf: Tim Raue zofft sich mit "The Taste"-Kandidatin

Bei The Taste stehen die Kandidaten regelmäßig vor schwierigen Herausforderungen. Auch in der neuen Folge der beliebten TV-Show blieben die Köche nicht verschont. Im Teamkochen mussten sie das Thema Säure geschickt und in lediglich 60 Minuten umsetzen. Im Team Rot von Tim Raue (50) wurde es dabei hitzig. "Geh, Doreen, schneller, du fängst an einzuschlafen", forderte der Sternekoch seine Kandidatin auf. Diese diskutierte mit dem Michelin-Restaurantbetreiber und bekam die nächste Standpauke: "Machen heißt machen, nicht diskutieren! Hilft nicht, da bin ich der falsche Kandidat dafür."

"Wenn man mich dann so anschreit, dann blicke ich da nicht durch", verteidigte sich die Hobbyköchin. Tim und Doreen scheinen einfach nicht auf derselben Wellenlänge zu sein. Das stellte der Berliner bereits in der vergangenen Folge fest: "Obwohl ich beim Casting dachte, dass das ein 'Match made in Heaven' ist, muss ich feststellen: Doreen und ich, wir verstehen uns nicht so. Sie kocht gut, aber es ist halt so, dass sie gerne lamentiert." Beim Teamkochen wurde der Löffel aus Team Rot von der Gastjurorin Alina Meissner-Bebrout als schlechtester Löffel bewertet, sodass Tim sich von einem Teammitglied trennen musste. Die Entscheidung des Asienexperten fiel wenig verwunderlich auf Doreen.

Doreens "The Taste"-Geschichte nahm aber trotzdem noch ein Happy End. Der Juror Alexander Kumptner (41) buzzerte für die 60-Jährige, holte sie in sein Team Grün und rettete sie somit vor dem Exit. "Doreen, ich hoffe, das ist auch okay, dein grünes Curry war einfach so gut, dass du jetzt ins Team Grün kommst", scherzte der Österreicher. Doreen könne sich mit ihren Emotionslöffeln in die Herzen der Juroren kochen. Deshalb sei Alex sehr froh, dass die Kandidatin nun bei ihm bleibe.

SAT.1/ Benedikt Müller Alina Meissner-Bebrout, Köchin

SAT.1 / Benedikt Müller Frank Rosin, Tim Raue, Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann

