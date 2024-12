Sie ist die stolze Gewinnerin der 13. "The Taste"-Staffel

Die diesjährige Staffel von The Taste geht zu Ende und jetzt steht der Sieger der beliebten Kochshow fest. Im Finale am 18. Dezember versuchen acht Kandidaten ein letztes Mal, den großen Geschmack auf einen kleinen Löffel zu bringen. Aber nur einer unter ihnen durfte den Sieg mit nach Hause nehmen – und das schaffte die Hamburgerin Katja Baum aus Alexander Herrmanns (53) Team.

Das letzte Wort hatte Frank Rosin (58), der während der Finalshow verkündete: "Ich habe lange gehadert, aber ich habe mich für Schmackofatz entschieden." Daraufhin jubelte Moderatorin Angelina Kirsch (36): "Katja, das heißt, du gewinnst 'The Taste' 2024, herzlichen Glückwunsch." Die Siegerin konnte ihr Glück kaum fassen und brach sofort in Tränen aus. Auch ihr Coach Alexander kämpfte mit seinen Emotionen, während er seinen Schützling umarmte. "Es war so ein zittriger Moment, ich habe nur gezittert und dann haben wir erst mal geweint", erinnert sich Katja und fasst ihre Gefühle zusammen mit den Worten: "Das bedeutet mir unglaublich viel."

Als Siegerin durfte sich Katja nicht nur über ein nettes Preisgeld von 50.000 Euro freuen, sondern auch über ein eigenes Kochbuch und die Vermarktung eines ihrer Finalgerichte als Tiefkühlprodukt. Gegenüber dem Hamburger Abendblatt verriet Katja, was ihre Pläne nach ihrer Teilnahme an der Kochshow sind: "Reisen und Essen." Sie wolle kein Restaurant eröffnen, sondern sich auf Pop-ups fokussieren und ihre Kochkunst ihren Fans auf Instagram näherbringen.

Instagram / thetastesat1 Katja Baum und Alexander Herrmann, "The Taste" im Jahr 2024

Instagram / katja_baum.food Katja Baum, "The Taste 2024"-Gewinnerin

