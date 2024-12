"LOL: Last One Laughing" bekommt eine sechste Staffel

Seit 2021 zieht die Sendung LOL: Last One Laughing die Zuschauer in den Bann und fesselt sie vor die Fernsehbildschirme. Zuletzt konnte die Comedyshow mit einem Halloweenspecial begeistern. Dort traten vier Zweierteams in einem gruseligen Setting gegeneinander an. Die weitere Zukunft des Formats blieb jedoch vorerst ungewiss. Nun bestätigte der Streaming-Dienst Prime Video laut Quotenmeter jedoch die Fortsetzung: Die sechste Staffel soll bereits im Frühjahr bei Amazon anlaufen.

In der neuen Ausgabe werden wieder zehn Promis aufeinandertreffen und versuchen, ihre Kontrahenten zum Lachen zu bringen – ohne dabei jedoch selbst eine Miene verziehen zu dürfen. Wer zweimal lacht, ist raus und verspielt seine Chance auf den Pokal. Dem Sieger winkt dagegen ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für den guten Zweck gespendet wird. Wer in diesem Jahr versucht, sich das Lachen zu verkneifen, ist noch nicht offiziell bekannt.

Der Gastgeber Bully Herbig (56) kann es schon jetzt kaum abwarten, dass die neuen Episoden endlich über die Fernsehbildschirme flimmern. "'LOL: Last One Laughing' ging erstmals am 1. April 2021 an den Start. In den letzten vier Jahren sind zwei 'LOL'-Specials entstanden", freut er sich laut Quotenmeter und ergänzt: "Mich freut es riesig, dass 'LOL' die Leute so glücklich macht. Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen."

Amazon Prime Video "LOL: Last One Laughing"-Staffel vier Cast

Getty Images Michael Bully Herbig im November 2023

