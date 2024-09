Dann kommt das "LOL: Last One Laughing"-Halloween-Special

Schon seit längerem ist bekannt, dass das beliebte Comedy-Format LOL: Last One Laughing ein Halloween-Special bekommt. Jetzt ist auch endlich offiziell, wann das Spezial von Prime Video über die Bildschirme flimmert! "Buh! Das Halloween Special von Last One Laughing landet am 21. Oktober in euren Wohnzimmern", gibt die Streamingplattform voller Vorfreude das Startdatum der Show auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt.

Doch die Fans des Comedy-Formats von Michael Bully Herbig (56) stehen der Sonderausgabe wohl ein wenig kritisch gegenüber. Zwar schleichen sich in die Kommentarspalte auch Stimmen wie "Ich freue mich schon" und "Geniale Besetzung", jedoch ist der Großteil noch nicht vollends vom Cast überzeugt. Vor allem die Tokio Hotel-Stars Bill (35) und Tom Kaulitz (35) passen für viele treue Anhänger offenbar nicht ganz ins Format. Das bringen sie deutlich mit Kommentaren wie "Sorry, die Kaulitz-Brüder haben aus meiner Sicht in einer solchen Show einfach nichts zu suchen" und "Die Kaulitz-Brüder müssen jetzt wohl jegliche Show mitmachen … Zwei verschwendete Plätze" zum Ausdruck.

Neben den offenbar umstrittenen Brüdern werden sich noch sechs weitere Promis der Challenge stellen, auf Biegen und Brechen nicht zu lachen. Auf dem Social-Media-Beitrag des Streamingdienstes posieren neben den Kaulitz-Zwillingen Moderatorin Palina Rojinski (39), Komiker Olaf Schubert (56), Comedienne Mirja Boes (53) sowie Kabarettist Torsten Sträter (58). Auch Sänger Sasha (52) und Schauspielerin Annette Frier (50) wagen sich in das Comedy-Abenteuer. Annette, Palina, Olaf, Mirja und Torsten gehen wohl gelassener als ihre Rivalen in die Challenge, denn sie haben bereits an dem Format mitgewirkt.

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Stars

ProSieben Palina Rojinski bei "The Masked Singer"

