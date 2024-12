Schwangere xLaeta setzt ihren Babybauch glitzernd in Szene

Im September verkündete xLaeta, dass sie bereits im fünften Monat schwanger sei, nun ist es bald schon so weit. Die Influencerin, die mit echtem Namen Julia Maria heißt, erwartet zusammen mit ihrem Mann Jonas ihr erstes Kind. In einem Instagram-Video zeigte die Internet-Bekanntheit ihren runden Babybauch vor einer atemberaubenden Skyline. Strahlend posiert sie in einem engen blauen Paillettenkleid, das in einem kräftigen Blau schimmert. Ihre Haare trägt die werdende Mama in sanften Wellen, die ihr bis über die Brust fallen.

Dabei verbirgt sich hinter ihrer Kleiderauswahl noch eine Message, die die 28-Jährige in ihrer Bildunterschrift anspricht. Die erklärt, warum die YouTuberin sich in einem blauen Kleid präsentiert, obwohl sie ein kleines Mädchen erwartet. "Farben sind Farben, Punkt. Sie haben kein Geschlecht, keine Regeln, keine Schubladen. Und wer sagt, dass ein Junge kein Rosa tragen kann oder ein Mädchen nicht auf Blau stehen darf? Wer hat das eigentlich entschieden?", fragte sich Julia. Sie appellierte an ihre Fans, sich unabhängig von gesellschaftlichen Vorstellungen in jeglichen Farben in Schale zu schmeißen: "Also Schluss mit 'Jungs tragen kein Rosa'. Traut euch, Farben zu feiern, ohne Labels draufzukleben."

Das Geschlecht ihres Babys hatte sie Ende Oktober mit einem weiteren Video auf ihrem Social-Media-Profil verkündet. In dem Clip zündet xLaeta zusammen mit ihrem Mann eine brennbare Schicht auf einer bunten Torte an, unter der in schwungvoller schwarzer Schrift das Wort "Mädchen" geschrieben steht. Das Paar fällt sich überglücklich in die Arme und feiert den besonderen Moment in Zweisamkeit. "Für uns ist das Geschlecht ein schöner und bedeutender Teil, aber natürlich längst nicht alles, was unser Kind ausmacht. Wir freuen uns so darauf, unser Leben mit diesem einzigartigen kleinen Menschen zu teilen und all die Farben zu entdecken, die dieses Leben mit sich bringen wird", erklärte Julia zuversichtlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / xlaeta xLaeta und ihr Partner Jonas

Anzeige Anzeige

Instagram / xlaeta xLaeta, Influencerin

Anzeige Anzeige