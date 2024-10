Es ist ein...: Influencerin xLaeta verrät das Babygeschlecht

xLaeta lüftet das Geheimnis! Die Influencerin, die mit echtem Namen Julia Maria heißt, erwartet aktuell ihr erstes Kind. Nun geben sie und ihr Partner Jonas bekannt, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen. In einem süßen Instagram-Video zündet das Paar eine brennbare Schicht auf einer Torte an, unter der sich das Geschlecht verbirgt. Darunter steht in geschwungener Schrift: Mädchen! Voller Freude nehmen die zwei sich in die Arme und genießen den besonderen Moment ganz für sich allein. "Wir wollten ihn ohne großes Tamtam, dafür aber mit ganz viel Herz feiern. Keine riesige Party, keine virale Pyro, keine Ankündigung – einfach nur wir in unserem forever home mit unserem kleinen Wunder und die Vorfreude auf das, was kommt", erklärt die Schwangere.

Die Netz-Bekanntheit und ihr Mann wissen bereits seit einigen Wochen davon, dass sie ein kleines Mädchen erwarten und haben sich nun dazu entschieden, die News mit ihrer Community zu teilen. "Für uns ist das Geschlecht ein schöner und bedeutender Teil, aber natürlich längst nicht alles, was unser Kind ausmacht. Wir freuen uns so darauf, unser Leben mit diesem einzigartigen, kleinen Menschen zu teilen und all die Farben zu entdecken, die dieses Leben mit sich bringen wird", erklärt Julia unter ihrem Video und betont weiter: "Jeder Mensch ist so viel mehr als eine Farbe oder ein Label."

Julia aka xLaeta ist bereits seit vielen Jahren als Influencerin aktiv und gibt ihren mehr als 3,1 Millionen Fans auf Instagram und Co. regelmäßig Updates aus ihrem Leben. Mit ihrem Partner Jonas ist sie bereits seit Langem liiert – er genießt allerdings gerne seine Privatsphäre, weswegen Julia sein Gesicht auf ihren Postings stets versteckt oder zensiert. Die Schwangerschaft hielten die zwei ganze fünf Monate geheim, bis sie im September schließlich die große Überraschung im Netz verkündeten.

Instagram / xlaeta xLaeta, Influencerin

Instagram / xlaeta xLaeta und ihr Freund

