Schon im fünften Monat: Influencerin xLaeta ist schwanger

Was für schöne Neuigkeiten von xLaeta: Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Julia Maria heißt, bekommt Nachwuchs! Das teilt sie nun ihren rund 3,1 Millionen Fans auf Instagram in einem emotionalen Posting mit. "Ich bin schwanger... im fünften Monat!", schreibt sie überglücklich zu einem Video, in dem sie ein paar Einblicke in die vergangenen Wochen gibt. So zeigt die werdende Mama unter anderem einen positiven Schwangerschaftstest, den Moment, in dem sie ihrem Partner Jonas davon erzählt oder ein Ultraschallbild. "Fast die Hälfte dieser Schwangerschaft haben wir ganz still und privat für uns gehalten, jeden Moment aus tiefstem Herzen genossen, die Veränderungen gespürt und die Vorfreude wachsen lassen", erklärt Julia. Nun wolle sie ihre Fans aber auf ihre Baby-Reise mitnehmen.

Freunde, Kollegen und Co. freuen sich total mit der Netz-Bekanntheit und ihrem Partner und gratulieren ihnen zu den News. So schreiben Maren Wolf (32) und Ana Kohler: "Ich freue mich so, so sehr für euch" und "Ihr zwei! Noch mal ein Riesenglückwunsch." Auch Lisa-Marie Schiffner, Twenty4tim (24), HealthyMandy (29), Kisu (32), Ana Johnson (31) und die ebenfalls gerade schwangere Carmushka hinterlassen Julia ein paar liebe Worte.

Julia alias xLaeta gehört schon seit vielen Jahren zu den größten deutschen Influencerinnen und teilt regelmäßig Updates aus ihrem Leben, Mode- und Beauty-Tipps sowie Vlogs. Seit vielen Jahren geht sie mit ihrem Partner Jonas durchs Leben, doch versucht ihn so gut es geht, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Sein Gesicht hält sie bis heute stets versteckt und postet nur Aufnahmen aus Winkeln, aus denen sein Kopf nicht zu sehen ist.

Instagram / xlaeta xLaeta, Influencerin

Instagram / xlaeta xLaeta und ihr Freund

