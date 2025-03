"Endlich": Influencerin xLaeta ist erstmals Mama geworden

Die YouTuberin xLaeta schwebt im Babyglück! Wie sie auf Instagram bekannt gibt, sind sie und ihr Mann Jonas das erste Mal Eltern geworden. Die süßen Nachrichten verkündet sie mit einem Schnappschuss, der ihre kleine Tochter in einem hellblauen Strampler von der Seite zeigt. "Willkommen auf dieser Welt. Sie ist endlich da – und ich kann es immer noch nicht ganz glauben", schreibt die Influencerin emotional.

In dem Post gewährt Julia Maria, wie die Social-Media-Bekanntheit mit bürgerlichem Namen heißt, einige Einblicke in ihre Gefühlswelt. "Die letzten Wochen waren die intensivsten meines Lebens. So viel Vorfreude, so viele Emotionen und dann dieser eine Moment, in dem plötzlich alles anders ist", reflektiert sie und fügt dann glücklich hinzu: "Jetzt sind wir endlich zu dritt. Diese Worte zu schreiben, fühlt sich so verrückt und gleichzeitig so selbstverständlich an." Zudem berichtet xLaeta von der Geburt ihres Schatzes, die für sie ein Abenteuer, jedoch im positiven Sinne, war.

Den Vater ihrer Tochter, Jonas, lernte Julia Maria bereits im Alter von 14 Jahren kennen. Er ist also ihre große Liebe. Doch ihn in seiner neuen Rolle als Papa zu sehen, war für die Influencerin ein weiterer wunderschöner Meilenstein. "In Jonas habe ich mich auch noch mal neu verliebt. Ich dachte ja, ich kenne ihn in- und auswendig, aber ihn jetzt als Papa zu sehen? Next Level", gesteht die 28-Jährige ehrlich.

Instagram / xlaeta xLaetas neugeborene Tochter

Instagram / xlaeta xLaeta und ihr Partner Jonas

