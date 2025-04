Vier Wochen alt: xLaeta widmet ihrer Tochter süße Worte

xLaeta, mit bürgerlichem Namen Julia Maria Fröhlich, feiert einen ganz besonderen Meilenstein: Ihre Tochter ist einen Monat alt. Auf Instagram widmet der Social-Media-Star der kleinen Maus ein emotionales Posting. Zu einem Video, das zuerst Julias Babybauch und dann ihr Töchterchen mit einem "Ein Monat"-Schild zeigt, schreibt sie: "Happy one month, Babygirl." Sie teilt, wie es sich anfühlt, ihren Alltag komplett verändert zu haben, und lässt ihre Fans wissen, dass sie das Leben mit Baby trotz aller Herausforderungen liebe.

In ihrem Post schwärmt Julia von den besonderen Momenten, die ihre Tochter in ihren Alltag bringt. Spaziergänge mit dem Kinderwagen, kleine Babyfüße, die unermüdlich Socken abstreifen, und die liebevollen Blicke ihrer Tochter würden ihren Tag mit Glück füllen. "Natürlich war der Monat auch voller Fragen und Challenges", gibt die Neu-Mama zu, betont aber, wie natürlich sich die neue Lebenssituation anfühle. Besonders berührend beschreibt sie, wie es sei, wenn aus zwei plötzlich drei werden: Es fühle sich an, "als hätte es nie anders sein sollen." Ihre Begeisterung für die erste gemeinsame Zeit als Familie ist in jedem Wort spürbar.

Bereits zur Geburt ihres Kindes zeigte sich Julia überglücklich und betonte, wie sehr sie diese neue Lebensphase genieße. Seit Jahren an der Seite von Jonas, den sie schon in ihrer Jugend kennengelernt hat, bildet das Paar nun eine kleine Familie. Julia schwärmte in einem Instagram-Post davon, wie Jonas in seiner Rolle als Vater ihr neue Facetten an sich gezeigt habe. "In Jonas habe ich mich auch noch mal neu verliebt", schrieb sie damals. Die beiden scheinen die Herausforderung Elternsein gemeinsam mit viel Liebe und Freude in Angriff zu nehmen – und ihre Fans dürfen daran teilhaben.

Instagram / xlaeta xLaetas neugeborene Tochter

Instagram / xlaeta xLaeta und ihr Freund

Was denkt ihr: Hat xLaeta ihre neue Rolle als Mama schon komplett verinnerlicht? Ja, man spürt die Freude in jedem Wort. Noch sieht sie alles mit der rosaroten Brille – der Alltag kommt noch. Ergebnis anzeigen