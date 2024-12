Darum wird xLaeta den Namen ihrer Tochter geheim halten

xLaeta enthüllte im Oktober, dass sie ein kleines Mädchen erwartet. Das Geschlecht des Babys wurde von der YouTuberin und ihrem Mann Jonas in einem Video auf Social Media offenbart. In einer aktuellen Fragerunde auf YouTube beantwortet die Influencerin, die mit echtem Namen Julia Maria heißt, nun die Fragen ihrer Fans. Am meisten interessieren sich ihre Follower dafür, ob die zukünftige Mama den Namen ihrer Tochter verraten wird. Zum Schutz ihrer Privatsphäre wird sie das allerdings nicht tun. "Ich finde das übertrieben gruselig, wenn Babynamen im Internet sind", erklärt xLaeta. Eventuell möchte die werdende Mutter in der Öffentlichkeit einen Spitznamen oder eine Kurzform für ihre Kleine nutzen.

Die YouTuberin begründet ihre Entscheidung weiter: "Wenn man den Namen einmal veröffentlicht, kann man den ja nicht einfach wieder aus dem Internet nehmen." Tatsächlich bereue die Netz-Bekanntheit es bereits, den Namen ihres Schatzes Jonas vor einigen Jahren in die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Julia würde diese Entscheidung heute sogar rückgängig machen. Den Fehler möchte sie bei ihrer Tochter nicht erneut begehen.

Momentan gibt es jedoch noch gar keinen Namen, den die Social-Media-Bekanntheit geheim halten müsste. Im Video gibt Julia lachend zu: "Wir haben immer noch keinen Namen". Die Beauty und ihr Mann haben sich zwar eine kleine Auswahl überlegt, doch der Name soll erst spontan bei der Geburt entschieden werden. In einem älteren Video im Netz offenbarte die Content-Creatorin bereits Namen, die sie ausgeschlossen hat. Die Wahl falle ihr gar nicht einfach – immerhin gebe es so viele schöne Namen für Mädchen.

Anzeige Anzeige

Instagram / xlaeta xLaeta und ihr Partner Jonas

Anzeige Anzeige

Instagram / xlaeta xLaeta und ihr Freund

Anzeige Anzeige

Anzeige