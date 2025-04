Influencerin xLaeta zeigt ihren After-Baby-Body im Netz

xLaeta, mit bürgerlichem Namen Julia Maria, hat vor wenigen Wochen ihr erstes Kind zur Welt gebracht und gewährt nun ihren Fans Einblicke in die Veränderungen ihres Körpers nach der Geburt. In einem Instagram-Video dokumentiert der Social-Media-Star, wie sich sein Körper in den ersten Stunden, Tagen und Wochen postpartum verändert hat. Die Aufnahmen reichen von vier Stunden bis zu vier Wochen nach der Entbindung und zeigen, wie ihr Körper sich ganz ohne Druck oder äußere Einflüsse langsam zurückbildet. "Ist der weibliche Körper nicht faszinierend?", kommentiert sie das Video, das von ihren Fans bereits zahlreich geliked und geteilt wurde.

Die 27-jährige Influencerin, die für ihre ehrlichen Posts und Beauty-Tipps bekannt ist, betont dabei, dass sie sich nicht dem gesellschaftlichen Druck nach einem schnellen "Comeback" in ihren alten Körper aussetzt. Stattdessen hält sie fest, dass sie sich bewusst Zeit nehme: "Kein Stress, kein Vergleich, kein 'zurück zu früher'." In ihrem Post erklärt sie außerdem, dass sie während der Schwangerschaft auf regelmäßigen – sanften – Sport geachtet habe und dies nun als Vorteil empfinde. Nach den sechs Wochen des Wochenbetts will sie langsam mit einer auf die Rückbildung angepassten Fitness-Routine beginnen. Sie ermutigt ihre Follower, auf ihren eigenen Körper zu hören und sich nicht unter Druck setzen zu lassen.

Julia, die sich seit Jahren auf Plattformen wie Instagram und YouTube großer Beliebtheit erfreut, teilt immer wieder auch private Einblicke in ihren Alltag. Besonders das Thema Mutterschaft scheint aktuell eine Herzensangelegenheit für die junge Mutter zu sein. Ihre Fans, die sie vor allem für ihre Bodenständigkeit und Authentizität schätzen, zeigen sich begeistert von ihrem Ansatz. Kommentare wie "Danke, dass du so ehrlich bist!" oder "Du bist eine tolle Inspiration!" häufen sich unter ihrem Post. Dabei gibt xLaeta zu, dass die Zeit mit Baby chaotisch sei, sie aber genau das umso inniger genieße: "Viel Kuscheln, Stillen und Ruhe – das ist das Wichtigste für mich und meinen Körper."

Anzeige Anzeige

Instagram / xlaeta Influncerin xLaeta, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / xlaeta xLaeta und ihr Partner Jonas

Anzeige Anzeige