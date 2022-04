Die Fabs plaudern aus dem Nähkästchen! Am 9. März fiel auf Netflix der Startschuss für Queer Eye Germany! Die Show ist der erste internationale Ableger der US-amerikanischen Fernsehsendung "Queer Eye", die 2018 an den Start ging. Promiflash traf die Fabs Aljosha Muttardi, Ayan Yuruk, Leni Bolt, David Jakobs und Jan-Henrik Scheper-Stuke zum Gespräch. Was passiert hinter den Kulissen der beliebten Show? Haben die Fabs nach den Dreharbeiten noch Kontakt zu den Kandidatinnen und Kandidaten? Das verrieten sie im Promiflash-Interview!

Fashion-Experte Jan-Henrik erzählte gegenüber Promiflash, dass der Cast tatsächlich erst am Abend vor Beginn der Dreharbeiten anreise. "Und genau dann, wenn die Kamera dabei ist, sehen wir den Alltagshelden oder die Alltagsheldin das allererste Mal mit den Zuschauer:innen zusammen. Wir nehmen sie live mit auf die Reise", meinte der Geschäftsführer einer Krawattenmanufaktur. Jan-Henrik betonte außerdem: "Wir haben eine gute Woche nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera." Doch wie schaffen Ayan, David und Co. konkret in kürzester Zeit solch eine große Veränderung bei den Kandidaten?

"Das, was wir mitbringen, ist ein Safespace. Innerhalb kürzester Zeit vermitteln wir, dass Menschen sich sicher und wohl fühlen können. Das ist am Ende das, was am meisten ausmacht", berichtete der Arzt und Ernährungsberater Aljosha. "Queer Eye Germany" sei außerdem bewusst auf Nachhaltigkeit ausgelegt, erklärte auch Interior-Designer Ayan Yuruk. Denn: Die Kandidaten sind nach den Dreharbeiten nicht auf sich allein gestellt: "Unsere Alltagsheld:innen werden tatsächlich noch ein Jahr lang von der Produktionsfirma begleitet." Auch Leni Bolt, die für den Bereich Life zuständig ist, warf im Promiflash-Interview ein, dass die Fabs zum Beispiel über Instagram Kontakt zu den Teilnehmern halten.

Anzeige

Netflix "Queer Eye"-Fabs: Jan-Henrik Scheper-Stuke, Aljosha Muttardi und David Jakobs

Anzeige

Thomas Schenk/Netflix Der "Queer Eye Germany"-Cast

Anzeige

Instagram / lenibolt Leni Bolt mit Nils Kissner, einem Alltagshelden von "Queer Eye Germany"

Anzeige

Wünscht ihr euch eine zweite "Queer Eye Germany"-Staffel? Ja, bitte! Muss nicht unbedingt sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de