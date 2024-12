So viel Gewicht hat Flying Uwe bei "7 vs. Wild" verloren

Flying Uwe (37), Teilnehmer des Formats 7 vs. Wild, hat kürzlich seine Follower auf Instagram mit einem beeindruckenden Vorher-nachher-Vergleich überrascht. Der trainierte Social-Media-Star, der vor dem Survival-Abenteuer 91 Kilogramm wog, hat im Laufe der Show stark an Gewicht verloren und wiegt nun nur noch 83,6 Kilogramm. Den Gewichtsverlust von 7,4 Kilogramm demonstriert der Hamburger Kampfsportler seinen Fans in einem kommentierten Video.

Darin erklärt Uwe seinen Followern, was ihn bei "7 vs. Wild" motiviert habe: "Ich habe gar keine Ahnung von Outdoor, Survival und Co. Das war vielleicht aber auch gut so. Je mehr man über ein Thema weiß, desto mehr Sorgen hat man ja dann quasi." Er ging vielmehr mit der Einstellung ins Abenteuer, "das, was die anderen Leute da machen, das kann ich definitiv auch". Seine mentale Stärke habe er vor allem aus den Gedanken an seine Kinder geschöpft. "Weil für mich war das so: Ey, wenn ich hier rauskomme, will ich meinen Kindern sagen, ich habe es geschafft!".

Flying Uwe, der eigentlich Uwe Schüder heißt, gehörte bei der aktuellen Staffel "7 vs. Wild" zu den Zuschauerlieblingen. Mit seiner ehrlichen und authentischen Art konnte er viele Fans für sich gewinnen. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilt er seine Leidenschaft für Kampfsport und Fitness. 2015 gewann er sogar die deutsche Meisterschaft im Taekwondo. Auch Einblicke in sein Familienleben gewährt der zweifache Vater seinen Followern regelmäßig.

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe präsentiert sich im Vorher-Nachher-Video

Anzeige Anzeige

Instagram / letshugo Flying Uwe und LetsHugo

Anzeige Anzeige

Anzeige