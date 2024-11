14 Tage geschafft: So hart ist die letzte "7 vs. Wild"-Folge

Zum Abschluss von 7 vs. Wild wird den verbliebenen vier Kandidaten noch einmal alles abverlangt. Eigentlich freuen sich Julia Beautx (25), Flying Uwe (37), Joe Vogel und Joey Kelly (51) darüber, es bis zum Schluss in der kargen Wildnis Neuseelands ausgehalten zu haben. Doch ein Funkspruch trübt die Stimmung. Die vier werden nämlich nicht abgeholt und zurück in die Zivilisation gebracht – sie müssen sich selbst zurückkämpfen. Das scheint mit kaum Energie und ein paar Kilo weniger auf den Rippen eine schier unlösbare Aufgabe. Hinzu kommt, dass Fritz Meinecke (35) sie darauf hinweist, ihr Gepäck mit Schlafsachen zu bepacken. Es besteht die Möglichkeit, dass sie eine weitere Nacht in der Kälte verbringen müssen.

Dennoch hat die Gruppe keine Wahl – wenn sie "7 vs. Wild" "überleben" wollen, müssen sie den Evakuierungspunkt erreichen. Gesagt, getan. Mit den geschulterten Rucksäcken machen die erschöpften Abenteurer sich auf den Weg durch den Fluss und über einen hohen Berg. "Da müssen wir durch, wenn wir das geschafft haben, haben wir die Challenge '7 vs. Wild' ebenfalls geschafft", versucht Uwe zu motivieren. Vor allem das Erklimmen des Berges zehrt an ihren Kräften. Immer wieder müssen sie Pausen einlegen, bis schließlich die Straße in Sicht kommt. Und da wartet auch schon Fritz. Von ihren Emotionen überwältigt, fallen die vier und der Show-Erfinder sich in die Arme. "Leute, wir sitzen im Auto. Ich kann es nicht glauben, dass wir das geschafft haben", freut Julia sich, als sie endlich auf dem Heimweg sind.

Welche Auswirkungen das Abenteuer "7 vs. Wild" auf die Kandidaten hatte, zeigt die letzte Folge ebenfalls. So beweist vor allem der Gewichtsverlust der letzten vier, wie hart die Show war. Joe hat ganze acht Kilogramm abgenommen. Julia liegt bei etwa fünf Kilogramm weniger und Muskelpaket Uwe bei rund sieben Kilogramm. Ähnlich geht es auch der schon vorher aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen SelfieSandra (25). "Ich glaube, ich habe in einer Woche [...] fast zehn Kilo runter", erzählte die Podcasterin bei YouTube und fügte lachend hinzu: "Es ist ein guter Start, um weiter abzunehmen. '7 vs. Wild' sollte ja eh meine Diät werden."

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Influencer

Instagram / selfiesandra Julia Beautx und SelfieSanda, deutsche Influencerinnen

