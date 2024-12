"Jackass"-Mitglied soll Glas auf Jamie Foxx geworfen haben

Jamie Foxx (57) wollte am vergangenen Freitag seinen 57. Geburtstag im exklusiven Restaurant Mr. Chow in Beverly Hills feiern, als die Stimmung plötzlich kippte. Der Schauspieler wurde während seines Geburtstagsdinners mit einem Glas attackiert. Wie TMZ nun erfahren haben will, fing alles mit einem harmlosen Streich an. Angeblich sollen Mitarbeiter des Jackass-Franchise, dessen Weihnachtsfeier an diesem Abend ebenfalls in dem Lokal stattfand, mit einem Laserpointer die Form eines Penis auf Jamies Tisch projiziert haben. Dieser Streich kam bei dem "Django Unchained"-Star jedoch gar nicht gut an. Einem Insider zufolge habe er den Laserpointer-Penis als "unangenehm" empfunden, da unter anderem seine Töchter anwesend waren.

Jamie soll die "Jackass"-Crew daraufhin zur Rede gestellt haben, was letztendlich in einer Schlägerei ausgeartet sei. Währenddessen sei es dann auch zu der Glasattacke gekommen: Dem Magazin zufolge habe einer von ihnen nach einem schweren Trinkglas gegriffen, es auf Jamie geworfen und ihn an seinem Mund getroffen. "Es ist mein Geburtstag, was ist los mit dir?", habe der 57-Jährige daraufhin entgegnet, bevor er das Lokal anschließend umgehend verließ, um die blutende Wunde nähen zu lassen. Die sogenannte "Jackass"-Gruppe habe sich auch nach Jamies Verlassen weiterhin aggressiv gegenüber den Leuten am Tisch des Schauspielers verhalten.

Von den "Jackass"-Schöpfern Johnny Knoxville (53), Jeff Tremaine (58) und Spike Jonze soll an dem Abend niemand anwesend gewesen sein – lediglich die Mitarbeiter, die für Dickhouse Productions, dem Unternehmer der "Jackass"-Schöpfer, arbeiten, sollen in dem Restaurant und an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Der Anwalt des Produktionsunternehmens streitet die Vorwürfe jedoch ab. "Obwohl die Crew den größten Respekt vor Jamie hat, ist die Version der Ereignisse, die präsentiert wurde, völlig ungenau und zutiefst unfair gegenüber denjenigen, die an diesem Abend an ihrer Weihnachtsfeier teilnahmen", erklärt Jurist Bryan Freedman in einem Statement gegenüber TMZ.

Jamie Foxx, Schauspieler

Johnny Knoxville, Stunt-Darsteller und Schauspieler

