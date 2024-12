Jamie Foxx bricht das Schweigen nach krasser Glasattacke

Jamie Foxx (57) hat sich nach einem Vorfall, der sich an seinem Geburtstag, dem 14. Dezember, in einem Restaurant in Beverly Hills ereignet hatte, zu Wort gemeldet. Der Schauspieler feierte mit seinen Töchtern Corinne (30) und Analise sowie seiner Ex-Partnerin Kristin Grannis im Mr. Chow, als es zu einer Auseinandersetzung kam. Dabei warf jemand von einem anderen Tisch ein Glas, das Jamie im Gesicht traf und ihn verletzte. Sein Sprecher äußerte sich diesbezüglich gegenüber Us Weekly: "[...] Er musste genäht werden und erholt sich nun. Die Polizei wurde gerufen und der Fall liegt jetzt in den Händen der Strafverfolgungsbehörden." Die Polizei von Beverly Hills bestätigte, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei, es sei jedoch niemand verhaftet worden.

Auf Instagram teilt Jamie jetzt ein Foto mit der Aufschrift: "Der Teufel ist beschäftigt... Aber ich bin zu gesegnet, um gestresst zu sein." In der Bildunterschrift schrieb er weiter: "Der Teufel ist eine Lüge. Man kann hier nicht gewinnen... Danke an alle, die für mich beten und nach mir schauen... Wenn dein Licht hell strahlt, versuchen sie, dir Dunkelheit zu bringen... Aber sie wissen nicht, dass du dafür gemacht bist". Der 57-Jährige scheint sich also von dem Vorfall nicht unterkriegen zu lassen. Er bedankte sich zudem bei allen, die sein neues Special "What Had Happened Was" angesehen haben, das aktuell bei Netflix Platz 1 belegt.

Auch sonst musste Jamie in letzter Zeit einige Rückschläge verkraften: Jüngst verriet er in seiner Netflix-Comedyshow "Jamie Foxx: What Had Happened Was...", dass er vor rund einem Jahr einen Schlaganfall hatte: "[Der Arzt] überbrachte meiner Schwester die schrecklichen Neuigkeiten über ihren großen Bruder. Er sagte: 'Er hat eine Gehirnblutung. Das führte zum Schlaganfall.'"

Netflix / Parrish Lewis Jamie Foxx in "What Had Happened Was..."

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

