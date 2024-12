Prinz Andrew will unbedingt zur royalen Weihnachtsfeier

Prinz Andrew (64) hat seit einiger Zeit kein gutes Verhältnis zu seinem Bruder König Charles III. (76) und dem Rest der Familie. Seitdem er seine royalen Titel ablegen musste, wird er selten zu offiziellen Events eingeladen. Daher ist auch seine Teilnahme am traditionellen Weihnachtsessen noch ungewiss. Das Essen wird am kommenden Donnerstag stattfinden. Über 70 Mitglieder des Königshauses – darunter Charles und Prinz William (42) – sind dazu eingeladen. Andrew will trotz seiner Skandale und des Streits mit seinem Bruder unbedingt an dieser Feier teilnehmen. "Andrew hat seinen Freunden gesagt, dass es seine Familie sei und er deshalb dabei sein sollte. Es ist ein Familienfest, warum sollte er nicht hingehen?", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

Eigentlich soll der König seinen Bruder Andrew zu der Weihnachtsfeier eingeladen haben. Doch vor wenigen Tagen wurde der 64-Jährige in einen weiteren Skandal gezogen, als bekannt wurde, dass einer seiner Vertrauten angeblich ein Spion der chinesischen Regierung ist. Laut einem Insider der Daily Mail will Charles im Zuge dessen, dass sein Bruder nicht zum Vorweihnachtsevent kommt, um Peinlichkeiten zu vermeiden. Offiziell ausgeladen hat er ihn aber nicht – der Regent hoffe, dass der Prinz "das Richtige tut" und sich selbst dazu entscheide, der Feier fernzubleiben.

Den Heiligen Abend sowie die Weihnachtsfeiertage verbringen Charles, Königin Camilla (77), Prinz William und andere Mitglieder der königlichen Familie traditionell auf Schloss Sandringham. Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) werden allerdings nicht dabei sein – sie werden das Fest zu zweit auf ihrem Anwesen feiern. Die Royal Lodge in Windsor war in den vergangenen Monaten wohl das größte Streitthema bei Charles und Andrew. Der Regent möchte angeblich, dass sein Bruder aus der Royal Lodge auszieht. Er soll ihm finanzielle Mittel gestrichen haben und ihn mehrfach aufgefordert haben, die Villa zu verlassen – doch der abtrünnige Royal weigert sich vehement.

Getty Images Prinz Charles und Prinz Andrew im Juni 2006

ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

