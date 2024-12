Ariana Grande ist hin und weg von ihrem Freund Ethan Slater

Ariana Grande (31) ist offenbar schwer verliebt in ihren Freund Ethan Slater (32) – und auch in dessen Talent. Das machte die Wicked-Darstellerin jetzt in einem Kommentar unter einem Instagram-Post des Musical-Darstellers deutlich. Ethan teilte eine Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen er für ein Magazin-Shooting posierte. Seine Liebste ist davon genauso angetan wie die Fans – sie vergleicht ihn sogar mit einer echten Hollywood-Legende. "Der Buster Keaton von heute", schreibt Ariana in die Kommentare. Buster war ein Komiker und Schauspieler aus der Stummfilmzeit und gilt bis heute neben Charlie Chaplin (✝88) als einer der erfolgreichsten Comedians dieser Periode. Ein großes Kompliment, das zeigt, wie sehr die US-Amerikanerin ihren Partner schätzt.

Ethan und Ariana lernten sich am Set der Musical-Verfilmung "Wicked" kennen und offenbar auch lieben. Ihre Liebe halten die beiden aus der Öffentlichkeit heraus, nur ab und zu gibt es einen dezenten Kommentar oder ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit Freunden posieren. Dennoch soll es mittlerweile richtig ernst zwischen der 31-Jährigen und dem Broadway-Star sein. Ein Insider verriet gegenüber Life & Style, dass sie sogar über eine Hochzeit nachdenken würden. "Ariana ist unsterblich verliebt und möchte Ethan unbedingt heiraten. Es ist nur eine Frage des richtigen Timings", meinte die Quelle. Auch gemeinsame Kinder seien für Ariana schon ein Thema.

Einer Hochzeit stünde zumindest nichts mehr im Wege. Ethan ist seit September dieses Jahres von seiner Ex-Frau Lilly Jay geschieden. Und auch Ariana schloss 2024 ihre Scheidung ab. Im März endete ihre Ehe mit Dalton Gomez (29), dem sie 2021 das Jawort gegeben hatte. Das Ganze soll friedlich vonstattengegangen sein, denn sowohl die Sängerin und Schauspielerin als auch ihr Verflossener sollen sich eine unkomplizierte Scheidung gewünscht haben. Ganz frei von Kritik war die junge Liebe von Ariana und Ethan aber nicht, denn böse Zungen warfen der "7 Rings"-Interpretin zwischenzeitig vor, den 32-Jährigen verführt und so seine Ehe zerstört zu haben.

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im Jahr 2024

Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

