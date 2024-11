Trotz Drama mit Ex: Halle Bailey strahlt auf dem Red Carpet

Halle Bailey (24) machte gute Miene zum bösen Spiel. Bei der "Give Her FlowHERS"-Gala in Beverly Hills war die Sängerin der Star des Abends, obwohl sie erst kürzlich öffentlich einen Streit mit ihrem Ex-Partner austrug. Trotz des Dramas glänzte Halle in einem glamourösen, weißen Kleid. Die junge Mutter trug ein tiefes Dekolleté und zog mit einem Ausschnitt an der Hüfte alle Blicke auf sich. Zu dem Look kombinierte sie außerdem eine silberne Halskette und einen knallroten Nagellack. Ihre Haare flossen, passend zu ihrer einstigen Rolle als Arielle, im Meerjungfrauen-Stil bis zum Oberschenkel.

Der Auftritt geschah kurz nachdem die 24-Jährige und ihr Ex-Freund DDG (27) ihre Trennung im Oktober bekanntgaben. Da das ehemalige Paar Eltern eines kleinen Kindes ist, wollten sie ihre Beziehung zueinander eigentlich freundschaftlich navigieren, doch vor kurzem entbrannte eine öffentliche Auseinandersetzung. Der Rapper zeigte ihren Sohn Halo in einem Livestream vor Millionen von Menschen, ohne dass er die "The Color Purple"-Darstellerin vorher um Erlaubnis gefragt hatte. Diese schrieb danach wütend auf X: "Ich wurde nicht informiert und bin extrem verärgert, dass mein Baby gezeigt wurde. Ich bin seine Mutter und seine Beschützerin und ich finde es sehr traurig, dass mir nicht vorher Bescheid gesagt wurde."

Einige Tage später ruderte die Songwriterin allerdings zurück und gestand, dass sie nach der Geburt eine schwere Zeit erlebt hatte. "Als Frau, die eine postpartale Depression durchgemacht hat, gibt es Grenzen, die ich respektiert haben möchte", erklärte sie in einem weiteren Post auf der Plattform. Mittlerweile soll sich das Promi-Paar wieder vertragen haben und der YouTuber nahm die Mutter seines Sohnes vor Kritik in Schutz. Er erzählte in einem YouTube-Video, dass er als Mann nie genau nachvollziehen könnte, wie es Halle nach der Geburt ging. Sein Sohn Halo sei aber das Allerwichtigste für ihn, weshalb DDG Halle ewig dankbar sein würde. "Und deswegen empfinde ich bedingungslose Liebe und Respekt für sie", erläuterte der Rapper.

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Bailey und DDG

Anzeige Anzeige