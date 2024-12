Diese Ladys erhalten keine Rose vom "Golden Bachelor"-Franz

Beim Golden Bachelor steht die nächste Nacht der Rosen an. Kandidatin Sylvia konnte gleich zu Beginn der aktuellen Folge aufatmen. Nach einem romantischen Einzeldate mit Bachelor Franz Stärk (73) bekam sie ihre Rose bereits vorab. Während sie sich also entspannt zurücklehnen kann, herrscht bei den anderen Damen große Aufregung. Die erste Rose des Abends geht an Susanne. "Es ist ein besonderes Zeichen, wenn man die erste Rose bekommt. Er möchte nicht, dass du lang leiden musst", schmunzelt die Heilpraktikerin. Nach und nach verteilt Franz seine Rosen. Die letzte Rose des Abends überreicht er schließlich Britta – damit ist für Astrid und Birgit T. die Reise vorbei. "Ich wünsche dir, dass du hier die Traumfrau findest", verabschiedet sich Erstere. Auch Zweitere nimmt es gelassen und ist in erster Linie "erleichtert, dass das Warten vorbei ist."

Abseits der Rosenzeremonie war es zuvor bei einer Cocktailparty richtig zur Sache gegangen – und zwar nicht nur auf der Tanzfläche. Jede der Damen wollte ihre Chance nutzen, um Franz näherzukommen. Doch Britta ließ ihren Mitstreiterinnen keine Gelegenheit. Selbstbewusst schnappte sie sich den 73-Jährigen und legte eine flotte Sohle aufs Parkett. Bei den anderen kam das gar nicht gut an. "Das war ein bisschen unhöflich. Einfach nicht zu achten, dass auch andere vielleicht mal mit ihm tanzen möchten", ärgerte sich Kandidatin Susanne. "Sie hat mich auch einmal weggedrängt, das war echt zu krass", beschwerte sich Mitstreiterin Mercedes. Britta selbst war davon völlig unbeeindruckt und verteidigte ihr Verhalten: "Ja, was soll ich machen? Wenn ich angreife, dann greife ich an."

Franz ist Deutschlands erster "Golden Bachelor" und genießt sein Abenteuer bislang in vollen Zügen. Warum der pensionierte Gesamtschulleiter aus Damme in Niedersachsen diese Herausforderung angenommen hat? "Ich habe Interesse an Menschen und bin sehr neugierig, sie kennenzulernen", erklärte Franz im Gespräch mit RTL. Nach zwölf Jahren als Single will er nun unter den noch verbliebenen 14 Ladys im besten Alter die eine finden, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Besonders fasziniert zeigt sich Franz von der Vielfalt der Kandidatinnen: "18 Frauen mit so einem Riesenpotenzial an Lebenserfahrungen zu begegnen und mit ihnen in den Austausch zu gehen – das hat mich sehr motiviert."

RTL Franz Stärk und die Single-Ladys in der ersten "Golden Bachelor"-Folge

RTL / Stephan Pick Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen bei der ersten Nacht der Rosen

