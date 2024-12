"Golden Bachelor"-Spoiler: Zoff um Oben-ohne-Baden eskaliert

Heute Abend zeigen die "Golden Bachelor"-Ladys in Folge vier, dass sie Drama genauso gut können wie die jungen Frauen bei Der Bachelor. Dabei sorgt vor allem die Freizügigkeit einer Teilnehmerin ganz schön für Aufsehen. Während Bärbel beim Oben-ohne-Baden die Sonne genießt, stößt der Anblick bei ihren Mitstreiterinnen auf Unmut. "Nee, also jetzt macht sie das wieder. Wir sind doch in keiner Porno-Sendung. Dass da keiner was sagt?!", entrüstet sich Simone. Auch Lise ist kein Fan von Bärbels Ungezwungenheit und fleht: "Ah, lieg doch nicht auf dem Rücken. Tu das bitte nicht." Als Bärbel mit gespreizten Beinen entspannt auf einer Luftmatratze im Pool treibt, reißt bei Simone schließlich der Geduldsfaden. "Ich will das nicht mehr! Das ist eine Grenzüberschreitung und eine sexuelle Belästigung", beschreibt sie ihre Wahrnehmung von Bärbels Verhalten.

Die 63-Jährige beschließt, ihre zehn Jahre ältere Mitstreiterin zur Rede zu stellen. "Ich war geschockt", erzählt Simone von ihrer Reaktion und offenbart den Grund für ihr Unbehagen: "Wenn ich an meinen Sohn denke, der kriegt die Krise. Der sagt, 'Mama, wo warst du?'" Sie macht sich vor allem Sorgen, wie Bärbels FKK-Vorliebe später im Fernsehen ankommen wird. Die Münchnerin bleibt von den Vorwürfen allerdings unbeirrt. "Es steht niemandem in der Gruppe zu, zu urteilen, wie ich ins Wasser gehe. Ich bin ein Freigeist. [...] So what, es ist nur ein Busen", verteidigt sie sich. Dass Simone ihre Posen auf der Luftmatratze als pornografisch betitelt und preisgibt, dass sich andere Kandidatinnen ebenfalls davon gestört fühlen, verletzt Bärbel dann aber schon. "Das ist Lästern in meinen Augen, das geht nicht. Das tut mir auch weh", gesteht sie. Zumindest verstehen Ladys wie Kerstin, Britta und Ute Sch. die Aufregung um die nackte Haut nicht und stehen hinter Bärbel.

Dass die 73-Jährige gerne ohne Bikinioberteil planscht, sorgte auch schon in vergangenen Folgen für gemischte Reaktionen unter den Kandidatinnen. Während Simone sich schon damals von Bärbels Auftritt schockiert gab, war Britta zum Beispiel gelassen. "Sie hat ja eine schöne Brust, die kann sie ja zeigen", sagte sie ganz entspannt. "Golden Bachelor" Franz Stärk (73) bekommt derweil in seiner Villa nichts von der Diskussion mit.

Anzeige Anzeige

RTL "Golden Bachelor"-Kandidatin Simone, 2024

Anzeige Anzeige

RTL "Golden Bachelor"-Kandidatin Bärbel

Anzeige Anzeige

Anzeige