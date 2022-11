Romantische Open-Air-Hochzeit: Tiffany Trump hat geheiratet

Tiffany Trump (29) hat "Ja" gesagt! Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) verlobte sich bereits im Januar mit ihrem Liebsten Michael Boulos. Bereits zwei Jahre war sie mit dem Millionär zusammen, bis er die Frage aller Fragen gestellt hat. Im Netz verkündete die 27-Jährige die frohe Botschaft und schien ganz aus dem Häuschen. Und nun war es endlich so weit: Tiffany und Michael haben geheiratet!

Wie Daily Mail berichtete, haben Tiffany und ihr Michael sich heute ganz romantisch das Jawort gegeben. Den Weg zum Altar soll sie gemeinsam mit ihrem Vater gegangen sein. In einem langen glitzernden Designerkleid führte Donald sie zum Altar. Allerdings entschied sich das Paar wohl nicht für eine traditionell kirchliche Hochzeit: Ihre Zeremonie soll in einer märchenhaften Location unter freiem Himmel in Florida stattgefunden haben. Unter einem Traubogen und begleitet von zwei Harfenistinnen soll das Paar dann in den Hafen der Ehe geschippert sein.

Neben Tiffany selbst stachen auch ihre Brautjungfern in edlen hellblauen Kleidern hervor. Dahinter stecke der libanesische Designer Elie Saab (58). "Ich habe Elie schon immer geliebt und es ist eine libanesisch-amerikanische Hochzeit, also bin ich glücklich, dass Elie den Zauber geschaffen hat", schwärmte sie.

Getty Images Tiffany Trump und Michael Boulos, Februar 2019 in New York City

ActionPress Donald Trump und Tiffany Trump bei ihrer Hochzeit

ActionPress Ivanka Trump bei Tiffany Trumps Hochzeit

