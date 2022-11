Tiffany Trumps erster Liebestanz mit ihrem Frischvermählten

Tiffany Trump (29) tanzt vor Freude! Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) hatte sich im Januar mit ihrem Partner, dem Milliardär Michael Boulos verlobt. Noch im selben Jahr gaben sie sich nun am 13. November ganz romantisch in einer märchenhaften Location unter freiem Himmel in Florida das "Ja-Wort". Vor den Augen von über 500 Gästen legten die Liebenden jetzt einen bezaubernden Hochzeitstanz hin!

Wie Page Six berichtet, erfolgte der Eröffnungstanz des Brautpaares am Samstagabend zu einem Elvis Presley (✝42) Klassiker. Beim Walzer schienen Tiffany und ihr Michael anfangs noch etwas unsicher – der eine Fuß stolperte über den anderen. Doch dann hätten die Frischvermählten zügig einen gemeinsamen Rhythmus gefunden und konnten den Moment, der nur ihnen gehörte, voll und ganz genießen.

Tage zuvor berichtete Page Six, dass Tiffany "ausflippte", nachdem ihr Willkommensdinner wegen des Hurrikans Nicole gefährdet war, ins Wasser zu fallen. "Sie haben das Personal nach Hause geschickt. Tiffany ist immer noch da", äußerte eine Quelle inmitten der angeblichen Sorge, dass die Naturkatastrophe das gesamte Hochzeitswochenende ruinieren könnte.

Instagram / tiffanytrump Tiffany Trump und ihr Verlobter Michael Boulos

Getty Images Tiffany Trump und Michael Boulos, Februar 2019 in New York City

Getty Images Tiffany Trump beim Millennial Ball in NYC im Juni 2013

