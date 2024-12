Saure Ananas: Cardi B enthüllt ihre seltsame Snack-Vorliebe

Wenn es um Snacks geht, lässt Cardi B (32) gerne mal ihr inneres Kind heraus. In ihrer Instagram-Story zeigte die Rapperin ihren Fans vor Kurzem, was sie sich am frühen Morgen als kleinen Leckerbissen gönnt. "Das ist es, was wir um 6 Uhr morgens machen. Wir nehmen ein Stück Ananas und tauchen es in dieses blaue saure Pulver", erzählt sie ihrer Community, während sie ein Stück geschnittene Ananas in das Süßigkeiten-Pulver tunkt und beim Probieren ein zufriedenes Geräusch von sich gibt. Der saure Snack scheint zu schmecken. Mit einem Augenzwinkern fügt Cardi hinzu: "Ich habe die kindischsten Verlangen."

Aus ihren teils kuriosen Vorlieben macht Cardi kein Geheimnis. Immer wieder zeigt sie ihren Fans, was sie sich so Ausgefallenes zu essen macht. So zeigte sie im Netz unter anderem, wie sie sich des Nachts an der Kombination aus Doritos und BBQ-Soße erfreut. Ihre Kreation erklärt die Musikerin mit einem nächtlichen Hungergefühl und der Tatsache, dass nur Süßes, Chips und eben BBQ-Soße im Haus waren. "Jo, ich glaube, ich habe etwas Tolles gemacht. [...] Wenn ihr dieses Zeug zu Hause habt, probiert es", schwärmte sie ihren Followern vor. Aber auch vor neuen kulinarischen Erfahrungen schreckt Cardi nicht zurück: Zu Beginn des Jahres testete sie das philippinische Gericht Balut, das aus einem befruchteten Entenei und einer starken Brühe besteht. Das traf ihren Geschmack aber eher nicht.

Cardis kulinarische Ausflüge in den vergangenen Monaten könnten vielleicht auch im Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft gestanden haben. Erst im September wurde die 32-Jährige zum dritten Mal Mutter. Nach ihrem Töchterchen Kulture (6) und Sohnemann Wave (3) durfte sie erneut ein Mädchen begrüßen. Papa ihrer drei Kinder ist der Rapper Offset (33). Doch die beiden beendeten ihre Beziehung schon vor der Geburt ihres Babys. Auch die Scheidung reichte die US-Amerikanerin noch vor der Entbindung ein. Ganz ohne Streit kam diese Trennung ebenfalls nicht aus, aber mittlerweile sollen Cardi und Offset ein ruhigeres Verhältnis haben und auf dem Weg zu harmonischem Co-Parenting sein.

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Kinder

Getty Images Offset und Cardi B

