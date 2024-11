Cardi B genießt Mama-Tochter-Zeit mit ihrem Neugeborenen

Cardi B (32) gewährt ihren Fans immer mal wieder Einblicke in ihr Leben als Mama eines Neugeborenen. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun einen niedlichen Clip, auf dem sie mit ihrem knapp zwei Monate alten Sprössling kuschelt. Das Gesicht ihrer Tochter zeigt die Rapperin nicht – nur die kleine Hand ist zu erkennen, die das Baby immer wieder liebevoll nach dem Gesicht und den Haaren seiner Mama ausstreckt. Cardi lässt den Säugling in dem Clip nicht aus den Augen. "Das ist unsere Mama-Tochter-Zeit, in der wir unsere Verbindung stärken", erzählt die Musikerin und fügt hinzu: "So liegen wir hier jetzt ungefähr drei Stunden miteinander."

"So lernen wir einander kennen", strahlt die 32-Jährige und plappert fröhlich auf ihr Töchterchen ein: "Du machst auf mich den Eindruck, als würdest du mal Anwältin werden. Ja, oder? Oder vielleicht Ärztin. Deine Schwester macht später mal was mit Mode. Aber du – du wirst mal Anwältin", fantasiert die stolze Mutter über die Zukunft der Kleinen. "Du bist mein nerdiges Baby", lacht sie weiter, bevor sie ihrem Kind einen Kuss gibt.

Cardi ist richtig verliebt in ihren jüngsten Sprössling, dessen Name bis jetzt noch nicht bekannt ist. Die zwei älteren Geschwister heißen Kulture (6) und Wave (3). Auf einem Instagram-Post waren vor wenigen Tagen die ersten zwei Buchstaben "B" und "L" sichtbar, woraufhin sich die Fans schnell einig waren, wie wohl der ganze Name des kleinen Babys lautet. Die Kinder der US-Amerikanerin stammen alle drei aus ihrer Ehe mit dem Rapper Offset (32). 2017 gaben sich die beiden Musiker das Jawort – aber schon vor der Geburt ihres dritten Nachwuchses reichte Cardi die Scheidung ein.

Getty Images Cardi B im September 2024

Instagram / iamcardib/?hl=en Cardi B mit ihren Kindern vor ihrem Geburtstagstisch

