Joey Lawrence ist dankbar für zweite Chance mit Samantha

Joey Lawrence (48) und seine Ehefrau Samantha Cope geben ihrer Liebe noch eine Chance. Der Schauspieler ist über sein erneutes Liebesglück überaus glücklich und erleichtert. "Ich bin sehr dankbar. Es war großartig. Sie wissen, man macht ein paar schreckliche Fehler und es fühlt sich einfach großartig an, eine zweite Chance zu bekommen, um alles richtigzumachen", schwärmt der Musiker im Interview mit Entertainment Tonight. Der "Melissa & Joey"-Star liebe seiner Partnerin "über alles" und könne sein Glück kaum fassen.

Eigentlich war die Ehe des Paares für beendet erklärt: Samantha reichte im vergangenen August nach zwei gemeinsamen Ehejahren die Scheidung ein. Gerüchten zufolge sei ein Seitensprung von Joey der Grund für das Aus gewesen. Er dementierte dies jedoch. Dass das Beziehungsende und die Probleme des Paares an die Öffentlichkeit gerieten und so viel Aufmerksamkeit bekamen, habe all das nur noch viel schlimmer gemacht. Die Trennung sei "brutal" gewesen und er habe "ernsthafte Fehler" gemacht, gesteht Joey und fügt hinzu: "Man geht die Dinge nicht richtig an und es gibt viel Druck und wie gesagt, es öffentlich zu durchleben macht es nicht einfacher." Mittlerweile wisse der einstige Dancing with the Stars-Kandidat jedoch, dass er seine "Frau an die erste Stelle" setzen müsse.

Joey und seine Liebste lernten sich bei Dreharbeiten kennen und lieben. Nachdem Anfang 2022 die zweite Scheidung des Musikers durch war, gab er nur wenige Monate später im Mai Samantha das Jawort. Ihr Liebesglück krönten sie mit der Geburt der gemeinsamen Tochter Dylan Rose. Nachdem im August 2008 die Trennung und das Einreichen der Scheidungspapiere seitens Samantha gefolgt war, sorgten die zwei dann vor wenigen Tagen mit ihrem Liebes-Comeback für eine Überraschung. "Ich bin unendlich dankbar. Mein Herz ist so erfüllt", kommentierte Joey einen Beitrag mit einem Knutsch-Foto des Paares auf Instagram und machte die erneute Beziehung damit offiziell.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey Lawrence, April 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / samanthaccope Joey Lawrence und Samantha Cope mit ihrer Tochter, November 2023

Anzeige Anzeige