Joey Lawrence bezeichnet Ehe mit Samantha als schmerzhaft

Joey Lawrence (48) hat sich in der neuesten Episode des Podcasts "Brotherly Love" zu den jüngsten Spekulationen über seine Ehe geäußert. Nachdem seine Frau Samantha Cope die Scheidung eingereicht hatte, kamen Gerüchte auf, dass der Schauspieler eine Affäre mit seiner Co-Darstellerin Melina Alves gehabt haben soll – die dementierte Joey bereits. Nun berichtet er, dass die Probleme in seiner Ehe offenbar schon länger andauern: "Es war eine facettenreiche Reise in den vergangenen vier, fünf Jahren. Diese Reise war mit viel Schmerz verbunden, trotz dessen, was die Öffentlichkeit davon mitbekommen hat."

Ihn belaste es aktuell, wie publik das Ende ihrer Ehe geworden ist. "Was eine private Reise für meine Familie war, ist nun leider an die Öffentlichkeit gelangt. Das macht mich umso trauriger für meine Kinder", erklärt Joey offen. Der Filmstar betont erneut, dass nichts an den zahlreichen Spekulationen dran sei: "Da sind so viele Sachen, die einfach nicht wahr sind." Joey stellte bereits klar, dass es keine sexuelle Beziehung zwischen ihm und seiner Co-Darstellerin Melina Alves gegeben habe, während sie an dem Film "Socked in for Christmas" arbeiteten. Die Schauspielerin unterstützte diese Aussage auf Instagram, indem sie schrieb, dass zwischen ihnen nichts vorgefallen sei.

Joey und Samantha hatten sich 2022 das Jawort gegeben. Gemeinsam sind sie Eltern der kleinen Tochter Dylan. Der 48-Jährige hat noch zwei weitere Kinder: Charleston und Liberty, die aus seiner Ehe mit Chandie Lawrence stammen. Auf Instagram behauptete der 48-Jährige, dass Samantha seine Sprösslinge nicht akzeptiert habe: "Das Scheitern meiner Ehe war mit meiner Erkenntnis verbunden, dass es keine Möglichkeit gab, dass meine beiden ältesten Töchter jemals von meiner Frau als Teil meiner Familie akzeptiert werden würden."

Getty Images Joey Lawrence, Schauspieler

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope mit ihrer Tochter Dylan Rose

