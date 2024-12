Reunion: Joey Lawrence und Samantha wieder happy zusammen

Joey Lawrence (48) und Samantha Cope zeigen, dass die Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Das Paar, das vor Kurzem seine Scheidung zurückgezogen hat, wurde am Freitag zum ersten Mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Wie Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen, schlenderten die zwei mit ihrer Tochter Dylan Rose lächelnd durch den Bio-Supermarkt und sendeten ein klares Zeichen, dass es zwischen ihnen wieder gut läuft. Joey trug ein klassisches, lässiges Outfit mit weißem T-Shirt, Jeans und Baseballkappe, während Samantha in sportlicher Kleidung glänzte.

Der Einkaufsausflug kommt nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass das Paar seine Scheidungspläne auf Eis gelegt hat. Obwohl bisher keine konkreten Gründe für die Versöhnung bekannt sind, berichten Insider gegenüber dem Online-Magazin, dass Joey und die Schauspielerin in den vergangenen Monaten an ihrer Beziehung gearbeitet und diese wieder aufgebaut haben. Dass sie wieder happy miteinander sind, zeigten sie auch bereits im Netz. Der 48-Jährige teilte ein Knutschfoto auf Instagram und schrieb dazu: "Ich bin unendlich dankbar. Mein Herz ist so erfüllt."

Joey Lawrence erlangte in den 90er-Jahren durch seine Rolle in der Sitcom "Blossom" internationale Bekanntheit. Später begeisterte er die Zuschauer in Serien wie "Brotherly Love" und "Melissa & Joey". Samantha Cope ist ebenfalls Schauspielerin und lernte Joey bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. Die beiden heirateten 2022 und wurden danach Eltern der kleinen Dylan Rose. Im August dieses Jahres reichte die 37-Jährige die Scheidung ein – kurz darauf wurde gemunkelt, dass Joey fremdgegangen sei, was er dementierte. Alle ihre Differenzen scheinen die zwei nun aber aus dem Weg geschafft zu haben.

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope im Dezember 2024

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope mit ihrer Tochter Dylan Rose

