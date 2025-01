Versöhnung perfekt: Joey Lawrence und Samantha Cope strahlen

Im August 2024 reichte Samantha Cope (37) die Scheidung von ihrem Ehemann Joey Lawrence (48) ein. Nur vier Monate später feierten sie ein großes Comeback als Paar, und die Schauspielerin zog ihren Scheidungsantrag vor Gericht zurück. Seit ihrer Versöhnung scheinen sie wieder richtig glücklich miteinander zu sein. Das zeigt auch der aktuelle Post der beiden. Auf Instagram teilen die beiden ein Foto von sich und ihrer kleinen Tochter, Dylan – die feiert nämlich ihren zweiten Geburtstag. Auf dem Foto wirken sie, als ob zwischen den Eltern nie etwas vorgefallen sei: Eng kuscheln sich alle aneinander und strahlen in die Kamera.

Wie froh der Musiker ist, wieder an der Seite seiner Frau sein zu dürfen, machte er auch kurz nach der Versöhnung schon deutlich. "Ich bin sehr dankbar. Es war großartig. Manchmal macht man ein paar schreckliche Fehler und es fühlt sich einfach großartig an, eine zweite Chance zu bekommen, um alles richtigzumachen", schwärmte er schon damals gegenüber Entertainment Tonight. Gleich danach schob er noch eine Liebesbekundung hinterher und meinte, er liebe Samantha "über alles". Dass er sich so verliebt zeigte, war etwas überraschend. Immerhin bezeichnete er die Ehe zwischen ihm und der Blondine im September noch als eine Reise, die "mit viel Schmerz verbunden war".

Im Zuge der Trennung kamen immer wieder Gerüchte auf. Angeblich soll Joey die "A Deadly Deed"-Bekanntheit betrogen haben. Später meldete sich der "Blossom"-Star selbst zu den Scheidungsgründen und schrieb auf seinem Account im Netz: "Das Scheitern meiner Ehe war mit meiner Erkenntnis verbunden, dass es keine Möglichkeit gab, dass meine beiden ältesten Töchter jemals von meiner Frau als Teil meiner Familie akzeptiert werden würden". Seine Sprösslinge, Charleston und Liberty, sind nämlich einer früheren Beziehung entsprungen. Auch zur angeblichen Affäre bezog er im Posting Stellung. "Diese Gerüchte sind falsch", schrieb er entschieden. Die Frau, mit der er den Seitensprung gehabt haben soll, und er seien nur Freunde und hatten keine körperliche Beziehung.

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope im Dezember 2024

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope

